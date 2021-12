Zdroj: Shutterstock

Kde je třeba rychle zalesnit část oblasti, tam se dá využít bříza. Rovněž se často vysazuje do parků a veřejných zahrad, patrně i proto, že se snadno vysemeňuje a roste rychle. Až ji někteří odborníci považují za plevelnou dřevinu. A jiní na ni zase nedají dopustit.

Dvojí úhel pohledu

Názory na břízku jsou zkrátka dvojí – někdo ji miluje, jiný se na ni dívá s despektem. Budete-li patřit do první skupiny a chcete zmiňovaný remízek aspoň tří břízek, děláte dobře. Esteticky i pěstebně je vždy vhodnější využít jeden druh, než míchat „hrušky s jablky“. Počítejte jen s tím, že během roku bude kolem břízy hodně přírodních zbytků. Nejde jen o listy, ale také o drobné větvičky, jehnědy a nažky. Proto nepatří do blízkosti míst, které se vám nechce tolik uklízet nebo kde hrozí vznik problému (například zanesený okap). Myslete do budoucna, malý stromek takovou „paseku“ samozřejmě nevytvoří.

Radost v každé roční době

Bříza vás bude těšit celý rok. Tento opadavý strom má v mládí hladkou hnědožlutou, žlutavou kůru, která posléze praská hlavně v dolní části a její barva se postupně proměňuje na bílošedou. Na jaře potěší svěží zelení srdčitých listů a také jehnědami, listy se na podzim vybarvují do žlutozlatých tónů. Má vzdušnou korunu se subtilními, tenkými větévkami a v dospělosti dorůstá do výšky 25 metrů. Do menších zahrad si lze vybrat méně vzrůstné kultivary. A třeba i odlišné od klasiky, třeba s rozložitější korunou připomínající deštník, nebo vícekmen, případně variantu s vínově zbarvenými listy.

Kultivar Youngii je vhodný do malých zahrad Autor: Shutterstock

Záviděníhodná skromnost

Díky své rozšířenosti nestojí výsadbová rostlina moc peněz. A díky své skromnosti netřeba příliš zvažovat, kam s ní. Ostatně sami v přírodě vidíte, kterak břízy rostou třeba i na skalisku, rumištích a vůbec v místech, kde by jiné rostliny neobstály. Přesto jí na zahradě bude více vyhovovat dobře propustná vlhká zemina. Ke svému životu potřebuje hlavně hodně vláhy a také světla. A dobře se popere také s okolím, kde není zrovna zdravé ovzduší. Na zimu ji netřeba nijak speciálně chránit, je mrazuvzdorná.

Co může vadit, co může prospívat

Bříza představuje osvědčený tip na dřevinu, která se dobře ujme. Ale bohužel patří mezi alergeny. Někomu rovněž může vadit, když se vysemení a nažky poletují v hojném množství do všech světových stran. A také do velkých vzdáleností.

Mnoha lidem naopak svědčí čaje z listů, ideálně mladých. Působí jako diuretikum (podporují vylučování moči), doporučují se při potížích s ledvinami a vůbec močovým ústrojím, uleví také při revmatoidní artritidě (RA) a dně. Z mladých listů si uvařte ještě odvar a přidejte ho do koupele, pomáhají nejen při RA a dně, ale vůbec v případech, kdy vás trápí otoky a organismus zadržuje vodu. Na dnu je prospěšný také odvar z kůry. Dále se v lidovém léčitelství používají březové pupeny.