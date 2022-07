Zdroj: Profimedia

Cara Delevingne koupila triplex slavného moderátora Jimmyho Fallona za 10,8 milionu dolarů. Fallon nemovitost původně prodával před více než rokem za 15 milionů dolarů, ale tato cena se mu zdála příliš ambiciózní. Poté, co nezískal žádné kupce, stáhl nemovitost z trhu. Nyní se mu však podařilo uzavřít dohodu s Carou Delevingne za mnohem nižší cenu.

Třípatrová nemovitost má 6 ložnic a 5 koupelen. Původně se nejednalo o triplex, ale Fallon během 10 let nakoupil čtyři byty v horních třech patrech budovy a spojil je do jednoho. On a jeho žena utratili téměř 5 milionů dolarů za nákup původních 4 bytů.

Budova pochází z roku 1883, ale uvnitř byla samozřejmě zrekonstruována. Speciálními prvky je plynový krb, mokrý bar s lednicí, vestavěné masážní lůžko na míru a útulné posezení navržené tak, aby evokovalo vnitřek trupu stromu. Dále nechybí dvě plně vybavené šatny a vana s jeho a její toaletou, parní sprcha a zcela oddělená místnost s vanou. Ve stejném patře se nachází ložnice, která je v současné době přestavěna na tělocvičnu.

Zdroj: Profimedia.cz, Dirt.com