Zdroj: Dům&Zahrada / Shutterstock

O prázdninách jsou chvíle, kdy si člověk jen tak sedne, zahledí se do oblohy a řekne si, že si odpočine. Ostatně od toho jsou tu prázdniny a dovolená. Často se ale člověk nudí. A na to je tady časopis Dům & Zahrada, protože s ním nuda není. Jen se podívejte, co jsme vám připravili do sedmého čísla.

Kopy návštěv

Dům na titulní straně není žádná roubenka ze Skandinávie. Je to moderní dům z Krušných hor. Tradičně – netradiční, efektní i efektivní. Prostě zajímavý dům, jaký do našeho časopisu zcela jistě patří.

Druhá návštěva také vypadá jako ze zahraničí. A ona je! Je to chaloupka, ovšem někoho, kdo se rozhodl mít ji o kousek dál. V tomto případě ve Francii. Takže nastupujte, vyrážíme na Port Blanc!

Návštěva domu ve Francii Autor: Dům&Zahrada

Chybí vám moderní architektura, střízlivý tvar, energetická promyšlenost? Nemusí. Třetí navštívený dům, i když je to klasická bílá kostka, zdobí voda. Odlesky vody se zrcadlí na zdech a dělají tuhle stavbu opravdu krásnou.

Těch návštěv máme v tomto čísle opravdu hodně. Ostatně podle průzkumu, který jsme si nechali před lety mezi vámi čtenáři udělat, jsou právě návštěvy to nejdůležitější a nejčtenější z celého časopisu. A tak se tentokrát podíváme do maličké garsonky, která má hromady zajímavých a chytrých řešení, aby maximalizovala užitné vlastnosti. Navštívíme i nádhernou velkorysou zahradu, která má do uniformity na míle daleko. A pak tu je ještě jedna hodně, ale opravdu hodně netradiční návštěva v zahraničí. Vyrazíme společně do Japonska, do domu, jenž je složený jak harmonika ze svislých velkých zdí. To budete koukat.

Stavba, interiér i zahrada

Ze stavebních témat bychom chtěli především vypíchnout zajímavý článek o doplňcích na střechu. Jde o všechny ty zádržné systémy na sníh, schůdky a lávky pro kominíky, ale třeba do toho spadá i dnes velké téma systémů na uchycení fotovoltaiky na střeše.

Druhé téma řeší kvalitní vzduch v domě a interiéru. Probírá, co to ten kvalitní vzduch znamená, jak ho docílit, jak správně větrat a zda vůbec větrat…

Interiérovým tématům vládne Milán. Konkrétně slavná výstava a veletrh designu a nábytku, kde bylo k vidění opravdu hodně věcí. A zajímavých věcí. A mnohé z nich dokonce pocházely z Česka. Tak se na ně podívejte, zjistíte, kam kráčí interiérový design.

Z dalších článků vypíchněme třeba ten o zrcadlech, další o židlích nebo o výrobnících ledu a bublinek do vašich nápojů.

Na zahradě se usadíme do pohodlných křesel a lehátek, řekneme si něco o nich a podíváme se na novinky na trhu. Budeme si také povídat o krásných květinách s modrými květy, které mohou doplnit nebo nahradit levanduli.



Prostě je toho spousta. Tak krásné léto, úžasné zážitky a také dobré počtení s Domem & Zahradou.

Ať vás už zaujalo cokoli, neváhejte a časopis si kupte, máte několik možností. Časopis najdete téměř na každém stánku, u benzinové pumpy apod., nebo můžete využít předplatného. Informace o klasickém tištěném předplatném najdete zde nebo zde v elektronické podobě pro vaše počítače, tablety a telefony. Objednat si jej můžete také telefonicky na 272 015 015.