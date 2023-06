Zdroj: shutterstock

Znáte to? Jste v restauraci, prohlížíte si menu a přemýšlíte, co si dáte k jídlu. Pro celiaky je toto často nadlidský úkol. Ale nebojte se! Ukážeme vám, co jíst, co nejíst a ještě s námi třeba objevíte nové chutě.

Co mohou jíst celiaci?

Bezlepkový život nemusí být nudný! Ovoce a zelenina? Ano, prosím! Maso a ryby? Samozřejmě! Rýže, brambory a kukuřice? Absolutně! A co takhle těstoviny a chleba? Ano, dokonce i ty mohou být na vašem jídelníčku, pokud jsou vyrobeny z bezlepkových ingrediencí, jako je rýže, quinoa nebo cizrna. A co takhle sladkosti? Bezlepkové dezerty jsou čím dál dostupnější a mohou být stejně lahodné.

Celiaci obecně mohou jíst potraviny jako rýže, proso, pohanka, amarant, quinoa a luštěniny jako fazole, čočka, hrách, cizrna a sója. Dopřát si mohou i sójové výrobky, jako jsou sójové boby, sójové vločky, sójová mouka a sójové mléko. Ale pozor, vždy pečlivě čtěte označení na obalu. Občas se lepek skrývá i tam, kde byste ho opravdu nečekali.

Co nesmí celiaci?

Zakázaná zóna pro celiaky zahrnuje jakoukoliv potravinu obsahující lepek. Tedy pšenici, ječmen, žito a oves (pokud není označen jako bezlepkový). To může zahrnovat vše od tradičních těstovin, chleba a pečiva až po různé druhy sušenek a dortů. Ale pozor, lepek se může skrývat i na méně očekávaných místech. Najdete ho třeba v omáčkách, polévkách, kořenicích směsích, alkoholických nápojích a dokonce i v některých lécích.

Jak prokázat celiakii?

Pokud máte podezření, že byste mohli mít celiakii, prvním krokem je vyhledat lékaře, který vám provede několik testů. Krevní testy mohou zjistit přítomnost protilátek proti lepku v krvi. Ale pozor, testy mohou být pozitivní i u jiných onemocnění, než je celiakie. Pro potvrzení diagnózy se často provádí gastroskopie s biopsií tenkého střeva, kde se pod mikroskopem zkoumá poškození střevní sliznice. Před těmito testy je důležité nevylučovat lepek z jídelníčku, aby testy mohly ukázat skutečnou reakci těla. Vždy se tedy poraďte se svým lékařem - ten vám poskytne nejpřesnější a nejdůvěryhodnější informace.

