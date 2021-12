Zdroj: BowerBird / Amber Hooper

Tentokrát se vypravíme do australského městečka Mudgee, kde jen deset minut od centra a vlastně na dohled stojí malý plechový klín. Není nijak velký, vždyť zastavěná plocha je pouhých 40 m2. Přesto je to víkendová chata, kterou si můžete pronajmout i vy v rámci sdíleného bydlení Airbnb.

Původně zemědělská stavba

Nejsme v žádných horách, lese nebo něčem takovém. Jsme v Austrálii, takže podle toho také místní krajina vypadá. Ale také to není poušť. Stojíme u malého jezírka, všude kolem louky, stromy, krásná šťavnatá příroda. A tady kdysi stála zemědělská stavba. Byla tu chata pro pastevce se seníkem. Co zbylo? Prakticky nic. Jen pár cihel a času vzdorující komín. Ovšem to místo je naprosto dokonalé. A tak investor chtěl co nejvíc získat z místa, času, historie.

Zajímavé je také jméno chatky. Jmenuje se Gawthornova chata a je pojmenována právě po původním majiteli zemědělské stavby, která zde stála.

Za sluncem

Cameron Anderson Architects je firma, která projekt dostala na starost. Ta podle požadavků rozhodla, že bude vše směřovat k ekologii, udržitelnosti, samostatnosti. A tak téměř na totožném půdorysu původní chaty navrhla klínovitou stavbu, která je z velké části oplechovaná, z velké části prosklená a zbytek je ze dřeva. Proč takový klín? Protože bylo zapotřebí vytvořit co největší plochu pro solární panely, které jsou základním zdrojem energie. A tak bylo potřeba směrem k severu navrhnout co největší plochu.

Jižní směr je vlastně jedna velká prosklená stěna z trojitých skel, zasazených do dřevěné konstrukce. Je odsud nádherný výhled do okolí. Dům ještě není dokončen, a právě sem příští rok hodlá majitel nechat instalovat zastínění. Ovšem ještě to není jisté. Čeká se na to, jak vlastně dopadne jedna sezona bydlení v domě. Aby bylo jasné, zda to zapotřebí je, jaká je účinnost střešních panelů apod.

Málo prostoru tu není

Vnitřek chatky je vlastně jedním otevřeným prostorem. Jedinou uzavřenou prostorou je toaleta. I koupelna je otevřená. Nevadí to. Vždyť tu nikdo kolem nebydlí a dovnitř se vejdou jen dvě osoby. Je tu malá kuchyně s plynovým sporákem, stůl je podél oken jejím prodloužením, dvoupostel, dva sedací pytle a koupelna. Interiér je vyvedený ve dřevě a z cihel. To jsou ty, které zbyly z původní stavby. Které přežily hlodání zubem času, byly využity a třeba sloup uprostřed místnosti je ten původní komín, který zde stával.

Technologie

Pojďme se podívat ještě na využitou techniku v domě. FVE na střeše má výkon 6,6 kW, akumulátorový set zavřený i s celou technologií do boční oplechované stěny pak má kapacitu 12 kWh.

Voda ze střechy je zachytávána ve dvou velkých nádržích před domem, což jsou dva velké stříbrné válce, které vidíte na fotografiích. Voda se využívá díky komplexní filtraci.

Ohřev teplé vody je buď elektřinou, nebo plynovým ohřevem na klasické tlakové bomby. Vytápění pak je malými kamínky.