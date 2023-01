Zdroj: shutterstock

Od ledna do poloviny února je ten správný čas na setí semínek paprik. Semínka paprik se prodávají v obchodech s pěstitelskými potřebami nebo je lze zakoupit přes internet. Před výsevem je dobré si pročíst informace na obalu, které vám pomohou zjistit, jak dlouho trvá klíčení semínek a kdy je nejlepší je vysít. Některé papriky jsou totiž mrazuvzdorné, jiné ne. Rozhodně na to ale nespoléhejte. Lepší je se mrazu vyhnout tak jako tak.

Před samotným výsevem je nutné připravit půdu

Papriky preferují hlinitou, výživnou půdu s pH kolem 6,5. Půdu je vhodné zbavit plevele a probrat hlouběji. Pokud máte půdu suchou nebo málo úrodnou, můžete ji vylepšit přidáním kompostu nebo hnojiva. Osvědčený je agroperlit, ten koupíte v zahradnictví.

Také je dobrý nápad semínka před výsevem namočit.

Pokud sejete do květináče

Položte na dno nádoby savý papír, třeba ubrousek, na něj pak nasypte agroperlit. Semínka nasypte na rovný povrch a opět zakryjte savým papírem. Do misky nalijte asi jeden centimetry vody a udržujte ji neustále plnou. Klíčící semínka potřebují nejen světlo, ale také vodu!

Pokud sejete do hlíny, vysejte semínka do šikmých řádků asi 1 cm hluboko. Je důležité je pokrýt vrstvou zeminy a zalít. Lepší je ale vysít papriky doma v teple, a teprve když nehrozí mrazíky, přemístit je ven do hlíny.

Umístěte je k topení

Papriky potřebují hodně slunce a tepla, proto je vhodné je vysévat a pěstovat v dobře osluněném místě. Pokud vám do bytu nesvítí, dejte je k topení. V prvních dnech po výsevu je nutné zajistit dostatečnou vlhkost půdy, a to pravidelným zaléváním.

