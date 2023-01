Zdroj: Shutterstock.com

Možná to někoho překvapí, ale palmy lze pohodlně pěstovat jak v exteriéru (například na zahradě), tak v interiéru, a to klidně v bytě. Existuje celá řada druhů palem, které se dají pěstovat doma, patří mezi ně Chamaedorea, Areca nebo Rhapis.

Není palma jako palma

Pokud se rozhodnete ozvláštnit váš interiér pěstováním palmy, je nutné vzít v potaz podmínky ve vašem bytě nebo domě. Některé palmy totiž vyžadují více slunce, zatímco jiné jsou díky svému tropickému původu více zvyklé na polostín.

Dostatečným přísunem slunečního svitu spíše potěšíte druhy palem, jako je Phoenix, Chamaerops nebo Cocos. Naopak za polostín vám budou vděčné druhy, jako je Rhapis, Chamaedorea nebo Howei.

Ohlídejte si správnou teplotu pokoje

Jak je známo, palmy mají svůj původ jak v subtropickém pásmu, tak ve vysokohorských chladných masivech. Od toho se pak odvíjí teplota, ve které se jim bude dařit nejlépe. Obecně lze říci, že většina druhů palem vám bez větších obtíží poroste v běžných pokojových teplotách, tedy mezi 20 až 24 stupni Celsia.

Každý druh má však tu svou správnou teplotu. Tak například druhy Areca pocházejí z exotických ostrovů, jako je Madagaskar, Kuba či Jamajka. Lépe se jim tak bude dařit v teplejším a vlhčím prostředí (i k 28 stupňům). Na druhou stranu palmy Chamaedorea více ocení chladnější místnosti, kde se bude teplota pohybovat kolem 17 až 19 stupni Celsia. Pokud sami nevíte, jaký má vaše palma původ a nevíte tak, která teplota jí udělá nejlépe, doporučujeme zeptat se v nejbližším zahrádkářství nebo použijte internetový vyhledávač.

Zalévání aneb Méně je někdy více

Podobně jako u teploty, i zde nám do velké míry předurčí kritéria té správné zálivky druh palmy. Obecně lze ale říct, že palmy se lépe srovnají se suchem než s přílišným zaléváním a přelitím. Pokud dopřáváte palmě až moc zálivky, poznáte to podle vznikajících hnědých skvrn na listech. Jestli je tak nutné se něčemu vyvarovat, je to palma stojící ve vodě. Přemokřené kořeny palem začnou uhnívat a rostlina chřadne.

Pokud ale naopak listy žloutnou, znamená to, že palma nemá dostatek vody. Hlínu v květináči tak prolijte vodou, provlhčíte tak tím půdu. Přebytečnou vodu poté ihned vylijte z misky.

