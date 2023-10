Zdroj: Shutterstock

S chladnými teplotami přišel čas i na obměnu truhlíků na oknech. S barevnou podzimní paletou si můžete úžasně vyhrát a vaše okna rozhodně nebudou nudná. Které podzimní rostliny jsou do truhlíku nejvhodnější?

Rostliny do podzimních truhlíků můžete vysazovat od září až do konce listopadu. Použijte obyčejný substrát pro balkonové rostliny a v případě vřesů, vřesovců a libavek přidejte větší podíl rašeliny. V tomto období, během chladných dnů i nocí, už se rostliny nerozrůstají, proto je vysazujte blízko k sobě, nemusíte nechávat volný prostor pro růst. Rostliny ihned po výsadbě zalijte a nezapomínejte je zalévat i v dalších dnech, ale samozřejmě už jen velmi střídmě. Substrát pouze nesmí úplně vyschnout. Rostliny v této době už ani nepřihnojujte. A jaké jsou ty nejoblíbenější podzimní rostliny do truhlíku?

Barevné vřesy

Základ každého podzimního truhlíku se neobejde bez vřesu a vřesovců. Kombinovat můžete jejich různé odrůdy. Existují vřesy se světle zelenými lístky a bílými květy nebo také s tmavě zelenými lístky a tmavě růžovými květy. Známé jsou dokonce i nekvetoucí varianty. U nich se pak v chladných dnech jejich větvičky mění v ohnivě červené. Požadují neustále mírně vlhkou půdu.

Okrasné zelí

Další velmi pěknou a oblíbenou podzimní balkonovou rostlinou je okrasné zelí. Skvělé na něm je, že vám bude dělat radost až do Vánoc. Při mírné zimě je schopné dokonce vydržet až do března. Tato rostlina není okrasná svými květy, ale svými listy, které se vybarví po prvních podzimních mrazících. Zalévat ji musíte opatrně. Ve chvílích, když mrzne, ji nezalévejte.

Chryzantémy

Jednou z nejoblíbenějších podzimních truhlíkových rostlin jsou i chryzantémy. Do truhlíků se nejvíce hodí ty nízké. Nejlépe v jejich případě je, když jich k sobě zasadíte hned několik. Ozdobu vám budou dělat až do konce listopadu. Vybrat si můžete z velké škály barev.

Dlužichy

Dlužichy se mohou pochlubit tou nejširší škálou barev u listů (od citronové přes karamelovou, bronzovou, purpurovou až po červenorůžovou nebo fialovou). Aby se jim dařilo, potřebují dobře propustnou a na živiny bohatou půdu, která je mírně vlhká.

Bramboříky

Další květinou, kterou můžete zasadit do podzimního truhlíku, je brambořík. Nenechte se zmást, brambořík sice působí křehce, ale ve skutečnosti jde o otužilou rostlinu, která miluje chlad. I zde si můžete vybírat z ohromného počtu odrůd. Kvete bíle, růžově, červeně, nachově a také světle zeleně. Do venkovních truhlíků sázejte jen venkovní odrůdy. Ty totiž snesou teplotu pohybující se kolem 5 °C.

Libavky

Dekorativní keříky jsou příbuzné vřesům a vřesovcům a mají rovněž podobné nároky na péči. Proto je můžete sesazovat k sobě, do jednoho truhlíku. Libavky jsou velmi oblíbené pro výrazné masité bobule, kterými jsou na podzim doslova obsypány. Na balkoně vám vydrží po dlouhou dobu, jen je nesmíte zapomínat zalévat, půda by neměla nikdy úplně vyschnout.

