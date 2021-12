Zdroj: Bonaldo.com

Co se v Miláně objeví jako zvláštnost či nový trend, může se za pár let promítnout do celého nábytkářství. A s tím i do všeobecného vkusu. I když je to do jisté míry svět bizarností, neškodí do něj nahlédnout.

Pastelové barvy jinak

Svět designu delší dobu tíhl k pestrým barvám, ale tento trend je na ústupu. Italové přišli na chuť pastelovým odstínům a nakazili tím i výrobce a designéry z jiných zemí. Do nejrozšířenější palety teď patří spíš tmavší pastelové barvy spolu s pískovými až matnými, známými třeba z renesančních interiérů. Není výjimkou, že se více barev míchá na jednom kusu nábytku, třeba pohovce či skříňce.

Kámen i dřevo

Nově lze sledovat tendenci k architektonickým motivům, hlavně antickým a renesančním. Umyvadlo s podstavcem může vypadat jako toskánský sloup, v podnoží stolku je výřez připomínající obloukovou klenbu, opěradlo židle je vykrojené jako iónská hlavice a na tapetách najdete motivy domů a měst. Oblíbené jsou ušlechtilé kameny jako mramor a travertin. Masově se objevují jako desky stolků, vyrábí se z nich umyvadla či stěny za pracovním stolem. Dalším trendem se jeví rustikální dřevo používané na židle, stoly či kuchyně, ovšem v inovované podobě vhodné i do moderního interiéru.

Polstrované židle Ciuffo z mahagonového dřeva se dodávají po dvojicích. Opěradla připomínají středově nesouměrné účesy, každá židle v páru má hrot směrovaný na jinou stranu. Fratelli Boffi. Autor: Fratelliboffi.it

Funkcionalismus v novém

Ve velkém stoupá zájem o funkcionalistický nábytek, ale v nových interpretacích. Často lze vidět kovové nohy u židlí a stolů či v konstrukcích knihoven, jsou však subtilní a většinou černé. Tenkou ocelí se i naznačují jednoduché geometrické tvary a opakovaným motivem jsou rovněž válcovité stolky s úložným prostorem.

Oblé je dobré

Z nábytku mizí pravé úhly a středová souměrnost. Židle a stoly jsou zaoblené, nohy mají našikmo či ve tvaru koulí, opěradla ubíhají na stranu. Police se krajinářsky rozlézají po zdi, skříně a sedátka připomínají kameny, sprchové zástěny se tvarují do oblouku. Pohovky ztrácejí tvar obdélníku – jsou zaoblené, zatočené nebo víceúhelníkové. Jejich sestavu lze někdy měnit a pracuje se i s barevně sladěnými polštáři.

Také opěradla židlí a křesel často přecházejí obloukem do boků, takže sedícího zezadu obepnou. U sedacího nábytku nejsou výjimkou překvapivé proporce. Nohy zvláštně silné, nebo tenké, hodně dlouhé, či naopak krátké. U polstrování vedou černobílé retro potahy, u koberců umělecký patchwork.

Na površích stolků a skříní se častěji objevují intarzie – dekor vykládaný kousky dýhy. Přetrvávají kombinace zavřených a otevřených skříněk v jedné skříni, ale hlavně v neutrálních barvách a dřevu. V osvětlení vládnou LED diody, třeba v minimalistických svítidlech z tenkých tyček.

Koupelny a kuchyně blízké budoucnosti

Hračkou designérů se stala neobvyklá zrcadla. Jsou rozpadlá, vypouklá, pokřivená, zdánlivě rozbitá nebo počmáraná. Kulaté zrcadlo má hranatý rám a naopak. V koupelně je doplňují průsvitné vany a umyvadla, minimalisticky tenká dna sprchových koutů a otevřené police v hranatých rámech.

V minulých letech byla tendence slaďovat design kuchyní s nábytkem obývacích pokojů. Teď je spíše patrná snaha mít možnost ukrýt kuchyňskou linku ve skříni, a to platí i pro prádelní kouty.

K novým trendům patří nerezové kuchyně inspirované těmi v restauracích.

Nerezové linky pronikají z profesionálních kuchyní i do domácností. Retro série Ego je inspirovaná zaoblenými kuchyněmi z 50. let. Abimis. Autor: Abimis.com

Pohodlí v ložnici i na terase

V ložnicích už téměř nenarazíte na postele s tvrdým rámem a čelem, bývají kompletně polstrované. V pracovnách pak převládají tmavé barvy.

Interiérový nábytek se prolíná s tím zahradním a naopak. Do pokojů zapadnou sedátka či knihovny z měkčích plastů dříve využívaných jen venku. Zahradní nábytek se zase díky polstrování a venkovním polštářům přiblížil tomu v obýváku. Uvnitř i venku jsou populární výplety všeho druhu – od provazů přes látky a kůže k drátěným sítím. Hojně se objevují na opěradlech, podnožích stolů či svítidlech.