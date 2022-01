Zdroj: Shutterstock

Při výběru konkrétního typu digestoře se zaměřte na několik důležitých věcí. Patří mezi ně zejména velikost kuchyně a možnosti odvětrání místnosti, což rozhodne o tom, zda zvolit odsavač par s odtahem, nebo recirkulací. Pokud kuchyň vůbec neumožňuje připojení na odtah mimo dům, připadá v úvahu pouze recirkulace.

Dovnitř a ven

U vnějšího odtahu zamíří výpary z pokrmů přes digestoř potrubím přímo do komína, nebo ven mimo stavbu. K odtahu je proto třeba instalovat zpětnou klapku, která při spuštění digestoře účinně zabraňuje pronikání studeného vzduchu zvenčí do místnosti. Její montáž se provádí v místě, kde se potrubí digestoře napojuje na odtahovou šachtu.

Recirkulační digestoře nasátý vzduch proženou přes několik filtrů, kde se zbaví mastnoty a pachů, a poté se vrací zpět do místnosti. Jediné, čeho se pomocí odsavače par s recirkulací nejde zbavit, je vlhkost. Tu je vždy potřeba po vaření vyvětrat.

Síla tahu

O výkonu digestoře rozhoduje mimo jiných faktorů délka potrubí pro odvod vzduchu, která by ideálně neměla přesáhnout 3 metry. Čím je cesta ven z domu kratší a přímější bez zbytečných záhybů, tím bude účinek odtahu digestoře vyšší. U delšího potrubí s více ohyby nebude mít tedy odsavač takový efekt. Výkon digestoře závisí také na velikosti prostoru, v němž bude pracovat. Zde platí jednoduchá přímá úměra: čím větší místnost, tím výkonnější odsavač par bude potřeba. V případě kuchyně spojené s obývací částí je tedy nutné započítat velikost obou místností.

Na výkonu záleží

Obecně se uvádí, že odsavač par by měl být schopen kompletně vyměnit vzduch v místnosti alespoň 3x za hodinu. Minimální potřebný výkon lze tedy snadno vypočítat, když se objem celého prostoru (šířka x délka x výška místnosti) vynásobí třemi. Jen pro představu: průměrné digestoře odsají za hodinu cca 300 až 600 m³, dražší spotřebiče pak mají výkon třeba až 1200 m³/h.

Při pořizování nové digestoře je také důležité se informovat na hlučnost spotřebiče. Podobně jako u vysavačů a dalších domácích přístrojů se hlučnost uvádí v decibelech, přičemž nejtišší digestoře vydávají hluk okolo 40 dB. Na opačném spektru se nacházejí přístroje, jež dokážou vyvinout zvuk o síle 70 dB a více.

V obchodech najdete několik typů digestoří, kterým se budeme věnovat ve 2. dílu našeho článku příští úterý.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada