Stále oblíbenějším základem při budování systémů chytré domácnosti jsou světelné zdroje. Jejich propojení do centrálně ovládaného systému nabízí mnohem víc možností, než jen klasické stavy rozsvíceno a zhasnuto.

S vynuceným koncem „edisonovských“ žárovek a nyní i zářivek, jež obsahovaly stopy jedovaté rtuti, přinesli jejich LED nástupci nové možnosti. Výrobci prostě využili dané situace. Vždyť pokud se samotné svítící prvky diod neobejdou bez obslužné elektroniky, proč pár (mini)součástek nepřidat a výsledek tím neobohatit o další doplňkové funkce?

Srovnání spotřeby LED pásků pro chytré osvětlení

Dálkové ovládání světel

A tak k pokročilejším LED žárovkám či celým svítidlům přibyl bezdrátový ovladač využívající pro přenos signálu nejčastěji Bluetooth. Pár tlačítek často nabízí kromě možnosti stmívání i nastavení barevné teploty světla či přímo volbu libovolného barevného odstínu.

Relativně malý dosah zhruba deset metrů však omezuje použití ovladače jen na konkrétní místnost. Navíc každý světelný zdroj potřebuje (až na výjimky) svůj vlastní ovladač, což je poněkud nepraktické. O inteligentním osvětlení se tudíž nedá mluvit. Předností je nicméně nízká pořizovací cena a zcela jednoduché ovládání.

Éra systémů

Od podobného individuálního řízení však byl jen malý krok ke vzniku chytrého osvětlení ovládaného pro celou domácnost centrálně z jednoho místa. Princip je podobný například organizaci domácí wifi sítě včetně přístupu k internetu.

chytrá světla v domácnosti Autor: WiZ Signify

Středobodem všeho je centrální jednotka neboli hub, která podobně jako internetový router pokrývá signálem prostory kolem. Připojit se k ní dá ze smartphonu i tabletu a následně přes speciální aplikaci ovládat či programovat všechna světla a další prvky chytrého osvětlení domu či bytu. Většina hubů navíc podporuje možnost provádět změny na dálku, přes internet.

To se hodí třeba k náhodnému rozsvěcování světel kvůli odstrašení zlodějů v době, kdy jste na dovolené. Nejtypičtějším a nejrozšířenějším příkladem chytrých světel do domácnosti jsou produkty z řady Hue od značky Philips. Nejenže zahrnují širokou škálu produktů, ale fungují intuitivně a bezdrátově, takže nevyžadují žádné zásahy do elektroinstalace.

Paprsky na míru

Schopnost z displeje mobilu rozsvěcet a nastavovat jas světel v domácnosti je to nejjednodušší, co takový propracovaný systém umí. Především nabízí možnost sdružovat více zdrojů do různých skupin a pak s nimi napříč místnostmi pracovat najednou.

S tím souvisí vytváření přednastavených scénářů svícení pro nejrůznější situace. V něm má každý zdroj určenou intenzitu jasu, barevnou teplotu světla či přímo barevný odstín.

