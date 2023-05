Zdroj: profimedia.cz

Dcera prince Valdemara z Dánska, princezna Margaret, byla jeho pátým dítětem. Měla rodinu po celé Evropě. Mezi její blízké příbuzné patřili monarchové v Rusku a Řecku, její sestřenicí byla královna Alžběta.

Princezna zde žila se svým mužem

V domě na Francouzské riviéře žila se svým manželem, princem René z Bourbon-Parma. V domě žili do doby, než byli nuceni uprchnout z Francie během nacistické invaze během druhé světové války. Princezna utíkala přes Španělsko do Portugalska, poté do New Yorku. Zatímco ona pracovala ve výrobě klobouků, on pracoval v plynárenské společnosti. A to do doby, než se mohli vrátit do Francie.

Historické sídlo dánské princezny Margaret Autor: profimedia.cz

Sídlo se středomořskou atmosférou

Sídlo, známé jako La Carriere, stojí na Azurovém pobřeží dodnes. A lačně touží po novém majiteli. Tato stoletá stavba, která byla vestavěná do okolních skal, v sobě mísí středomořskou atmosféru s majestátní historií.

Interiér je jednoduchý a útulný

Uvnitř domu najdete rustikální obývací pokoj s vysokými stropy, které jsou zdobené trámy. Ale také velký krb, pět ložnic, šest koupelen či velký jídelní kout. Nejen to dělá z tohoto domu ideální prostor pro ubytování hostů.

Zajímavost: majestátní sídlo se nachází v letovisku Villefranche-sur-Mer, kde mají vily Bill Gates nebo Elton John.

Kolem domu se nachází krásná příroda. Z teras je výhled na panorama Francouzské riviéry, která láká jachty z celého světa. Pokud se majitelům nebude chtít na pláž, mohou odpočívat ve vířivce na střeše či u bazénu.

