Zdroj: shutterstock

Přemýšleli jste někdy o tom, jak vypadá váš ideální důchod? Zda budete plachtit na jachtě po Středozemním moři, či klidně odpočívat na zahrádce svého domku? Ať už máte jakékoli sny, klíčem k jejich naplnění je dobře promyšlená finanční příprava. Protože, upřímně, bez ní se můžete dostat do vod mnohem hlubších, než jste si kdy představovali.

Významná finanční příprava

Důchod by neměl být o omezeních, ale o svobodě. A svoboda často vyžaduje finanční jistotu. Začněte tím, že si stanovíte jasný cíl: kolik peněz budete potřebovat měsíčně ve svém důchodu? Když to víte, můžete začít plánovat své investice, spoření a další finanční kroky. A nezapomeňte na inflaci! Cena živobytí může za 20 let vypadat úplně jinak než dnes.

Ukažme si to na příkladu - čím dřív začnete, tím líp

Petr je třicátník s jedním očkem stále upřeným na budoucnost. Přestože odchod do důchodu je pro něj ještě vzdáleným snem, rozhodl se být proaktivní a začít plánovat už dnes. A výsledek? Po konzultaci s finančním poradcem určil, že by chtěl mít ve svém důchodovém věku k dispozici 40 000 Kč měsíčně (v dnešních cenách).

Avšak s inflací není radno si zahrávat. Pokud předpokládáme průměrnou inflaci 2 % ročně, Petr bude za 40 let potřebovat přibližně 88 000 Kč měsíčně, aby si mohl dovolit stejný životní styl jako dnes za 40 000 Kč.

Jak toho tedy dosáhnout?

Místo toho, aby peníze nechával ležet na účtě, rozhodl se Petr pro aktivní přístup. Začal pravidelně odkládat 5 000 Kč měsíčně do diverzifikovaného investičního portfolia s očekávaným výnosem 5 % ročně. Pokud toto tempo udrží, může se těšit na pěkný balík peněz ve výši cca 5,7 milionů Kč po 40 letech.

Ale Petr nechtěl spoléhat jen na jednu kartu. Otevřel si také účet pro doplňkové důchodové spoření, kam si každý měsíc pošle 1 500 Kč. Předpokládáme-li průměrné zhodnocení 3 % ročně, mohl by mít v době odchodu do důchodu připravený další milion korun.

Když to všechno sečteme a podtrhneme, Petr by mohl v důchodu každý měsíc čerpat z jeho investic cca 88 000 Kč po dobu více než 10 let, aniž by mu došly úspory. A co je na tom nejlepší? Doplňkové důchodové spoření bude mít k dispozici jako jistý finanční polštář pro neočekávané výdaje.

Důchodové pojištění a jeho význam

Pro většinu lidí je důchodové pojištění prvním krokem k zabezpečení finanční budoucnosti. Představuje základní finanční polštář a je důležité si uvědomit, jak funguje a co vám může nabídnout. Pokud cítíte, že vám nebude stačit, můžete se zaměřit na doplňkové důchodové spoření či jiné investiční možnosti.

Otevřenost novým finančním možnostem

Nikdy není pozdě začít investovat nebo se učit o nových finančních možnostech. Čím dříve začnete, tím lépe. Zkoumejte možnosti jako akcie, nemovitosti, nebo dokonce kryptoměny. Ať už se rozhodnete pro cokoli, důležité je být vždy informovaný a nevkládat všechna vajíčka do jednoho košíku.

Zdroj: finance.cz, ncoa.org