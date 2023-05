Zdroj: shutterstock.com

Ženy mají v ČR výrazně nižší důchod než muži. K mírnému snížení rozdílu došlo zavedením výchovného, tedy pětistovkou navíc za každé vychované dítě. I tak ale ženy berou o cca 12 procent méně než muži. Zatímco průměrný důchod žen je 18 255 Kč, u mužů je to 20 710 Kč.

Ke srovnání tohoto rozdílu by měly sloužit dva nové nástroje, které by byly součástí důchodové reformy. Mělo by jít o společný vyměřovací základ manželů a rodičovský vyměřovací základ.

Podívejte se na rozdíl mezi předdůchodem a předčasným důchodem:

Společný vyměřovací základ manželů

Jeden z rodičů (většinou matka) kvůli péči o dítě vydělává celoživotně méně, navíc odpracuje méně let než druhý rodič. A to znamená mnohem nižší důchod. Nové opatření by mělo umožnit sdílet důchodové nároky manželů.

Manželé a registrované páry by se tak mohli domluvit, že jejich odvody na sociálním pojištění budou započítány společně – a to za dobu trvání manželství. Manželé by pak měli vyměřen stejný nebo podobně vysoký starobní důchod. Novinka by měla platit od ledna 2027.

Vdané ženy a změny u důchodu Autor: shutterstock.com

Mluvčí ministerstva Eva Davidová uvádí: „O sdílený vyměřovací základ manželů bude možné žádat i v průběhu manželství v produktivním věku, nejen před odchodem do důchodu. Žádost musí podepsat oba manželé. To bude možné na okresní správě sociálního zabezpečení nebo jejím zasláním s úředně ověřeným podpisem. V případě rozvodu už by to ale možné nebylo.“

Je to férové řešení?

Je k diskuzi, zda je zacílení této novinky na sezdané či registrované páry férové. Expertka Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi říká: „Ze tří prorodinných změn představených v rámci důchodové reformy cílí dvě na sezdané páry. Jedná se o nárok na vdovský či vdovecký důchod pro pozůstalého po dobu až pěti let místo současného jednoho roku a právě společný vyměřovací základ manželů.“

Jak je uvedeno výše, změny budou cíleny jen na manžele. Ti, kteří spolu budou dlouhodobě žít, ale nevezmou se, nebudou mít žádné potvrzení. A tím pádem ani nárok. Podle ministra Mariana Jurečky by se mělo o případném doplnění nesezdaných párů debatovat.

Rodičovský vyměřovací základ

Dalším návrhem je rodičovský vyměřovací základ. Zatímco nyní se pro výpočet důchodu za dobu strávenou péčí o dítě vycházelo z individuálního průměrného výdělku za dobu jeho pracovní aktivity, v současnosti by se vycházelo z aktuální průměrné mzdy v ČR v daném roce. Díky tomu by se základ pro výpočet důchodu mnohým ženám zvýšil.

Ministerstvo dodává: „Pokud by rodič nastoupil do práce dříve, než dítě dosáhne čtyř let, odvody z výdělku by se počítaly navíc, což by posilovalo motivaci pracovat i během péče o malé děti. Zůstala by ale i možnost zvolit si současný výpočet, který je výhodnější pro pečující rodiče s vysokými příjmy.“

Zdroj: mfcr.cz, finance.cz