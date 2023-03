Zdroj: Tracey Landworth

Postavit tento dům nebylo vůbec jednoduché. Nevelký pozemek znamenal, že i vytáhnout ho do výšky znamenal problém. Místní kalifornské předpisy totiž nově určují i boční odstup od hranice pozemku a vedlejší budovy. A to nejen ve spodní přízemní části, tak i ve vyšších hladinách. A tak architekti ze studia Scarfano Architects, které vedl Thomas Valle Stallman, se zamysleli nad tím, jestli by nebylo možné hodní díl domu nějak posunout. Vykonzolovat ho nad zahradu a vytvořit tak krytou terasu šlo snadno. Pro řešení odstupu pak tuto hmotu ještě museli posunout do boku, takže zde máme dvě hmoty - spodní a horní, která je posunutá ve dvou osách.

První patro má otevřený půdorys, který zahrnuje obývací pokoj a jídelnu. Také tu najdeme toaletu, která má přístup ke skrytému úložnému prostoru pod schodištěm. Velká kuchyň a rodinný pokoj zase díky velkým francouzským oknům se spojují s terasou a zahradou.

Ve druhém patře pak je primární velký pokoj majitelů. Ten je zaměřený na co největší pohodlí investorů, takže tu najdeme velikánskou koupelnu s volně stojící vanou, rozměrný sprchový kout i luxusní šatnu. V patře pak jsou další dva pokoje pro hosty se společnou koupelnou a je tu zvláštní místnost na praní a skladování věcí.

Když majitelé vystoupají po schodech ještě výš, dostanou se na střechu domu, která je pokryta dřevěným roštem. Je to vlastně jedna velká prostorná terasa, jejíž život se asi přesouvá do nočních hodin, kdy na ní nepraží kalifornské slunce. Pro tuto příležitost pak má efektní ambientní osvětlení.