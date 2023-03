Zdroj: Shutterstock

I když na prvním místě bude vždy vymýšlení podoby domu a interiéru, zahrada by neměla zůstat v pozadí. Koneckonců právě na ní budete trávit spoustu času od jara až do podzimu, ale když si dáte trochu víc záležet, může přinášet široké možnosti využití i během zimy. Pokud je tento důležitý krok teprve před vámi, můžete se inspirovat desítkou tipů, která vás provedou plánováním podoby zahrady krok za krokem. Vždy ale myslete na to, že žádný pozemek není nekonečný a všechno se sem nevejde. Stejně tak berte v úvahu, že některé zahradní prvky vyžadují extrémní péči, která bude vyžadovat buď zásah odborné zahradnické firmy, nebo spoustu vašeho času. Při plánování zahrady se toho musí opravdu hodně promyslet, proto nic neuspěchejte.

Desatero plánování se vám bude hodit, když se do projektování pustíte sami, ale je to dobrá pomůcka i pro ty, kdo se chystají na návštěvu zahradního architekta.

1) Vytyčte si jasné cíle

Hned na začátku si položte otázky, které vám pomohou ujasnit si základní požadavky na zahradu. Chci se o zahradu starat sám, nebo mi bude pomáhat zahradnická firma? Toužím po zahradě vyloženě okrasné, po přírodní divočině s nízkými nároky na péči, nebo tu chci pěstovat ovoce a zeleninu? Stejně tak je důležité mít jasno v tom, jestli budou zahradu užívat malé děti, senioři, osoby s omezenou možností pohybu nebo domácí mazlíčci.

2) Styl mnoha podob

Dále je vhodné si ujasnit, jaký styl bude pro zahradu určující. Dejte si ale pozor na to, že by měla co nejvíce korespondovat s domem. Pokud je postaven v moderním minimalistickém stylu, určitě by i zahrada měla mít jednoduchou a čistou podobu, která není přehlcená zbytečnostmi. Selské stavení na vesnici si pak bude rozumět se stylem venkovským nebo přírodním, tady budou sterilita a přísný minimalismus nezvanými hosty. Samozřejmě se nijak nezapovídá inspirace zahraničím – v našich podmínkách se poměrně dobře uplatňuje třeba anglický zahradnický styl.

Svépomocí, nebo s architektem? To je otázka, kterou je potřeba důkladně zvážit. Cena projektové dokumentace se může hodně lišit a oproti loňskému roku se navýšila podobně jako u jiných komodit. Většinou začíná na 20 000 Kč, ale u složitějších projektů může dosahovat až pětinásobku. U průměrně složité zahrady o velikosti do 1 000 m² se většinou pohybuje okolo 40 000 Kč. Tuto investici ale berte jako úsporu financí do budoucna. Zahrada naplánovaná odborníkem má totiž hlavu a patu a jen tak se vám neomrzí. Navíc by měla zohlednit vaše časové možnosti při údržbě. Zahradní architekt se perfektně vyzná v sortimentu rostlin, které budou v daných podmínkách prosperovat na jedničku. I když zvolíte pomoc architekta, určitě nebudete z plánovacího procesu odstrčeni, ba naopak se stanete jeho důležitou součástí.

3) Myšlenky na papíře

Při jakémkoliv plánování pomůže si základní myšlenky napsat. Na papír by se měly promítnout všechny požadavky, oblíbené rostliny i třeba počet hodin, které můžete zahradě týdně věnovat. Ostatně i výstup zahradního architekta bude nejen elektronický, ale i papírový. V projektové dokumentaci najdete například koncept, studii, osazovací či vytyčovací plán, průvodní zprávu, seznam rostlin, vizualizaci různých částí zahrady nebo třeba roční působnost rostlin. Každý zahradní architekt ale pracuje trochu jinak, takže se může obsah projektu v detailech lišit. Nicméně koncept, studie, osazovací a vytyčovací plány jsou tou nejdůležitější součástí, bez níž se následná realizace zahrady neobejde.

Plán se nerodí jen v hlavě. Musí se přenést i na papír

4) Mnoho pokojů

Dalším krokem je vymyšlení konceptu zahrady. Měla by obsahovat celou řadu překvapení a lákat k procházce i pobytu na čerstvém vzduchu. Naopak nepříliš vhodným řešením je veškeré výsadby a prvky situovat do obvodové části, prostor by tak byl přehlédnutelný z jediného místa, což by byla škoda. Zahradu naopak rozčleňte do několika samostatných prostor, které mají odlišnou náplň, ale zároveň spolu komunikují. Rozhodně není cílem je neprodyšně oddělit pohledovou bariérou. Mezi nejoblíbenější kompoziční celky se řadí odpočinková terasa, odpočívadlo u bazénu, herní koutek pro děti, užitková zahrada, ovocný sad nebo třeba skleník a technické zázemí kolem zahradního domku.

5) Prvky s krátkou životností

K nim patří hlavně plocha určená pro dětské hry. Dobrým příkladem je herní sestava složená z houpačky, domku, skluzavky a dalších doplňků, které děti využívají přibližně do jedenácti let, pak už zájem o ně ubývá. Co tedy s nimi? Měly by být umístěny tak, aby se daly snadno odstranit, na místě dopadové zóny se založí trávník nebo jiná výsadba.

6) Dobrá údržba

Každá krása něco stojí a v případě zahrady je to hlavně čas a někdy i peníze. Důkladné plánování dokáže předejít řadě problémů. Pokud třeba víte, že zvládnete jen posekat trávník, ale ostatní zahradnické práce jsou vám cizí, zvolte spíše zahradu s jednoduchým konceptem, kde dáte přednost volně rostoucím dřevinám, které nevyžadují tvarovací řez. Mezi všeobecně nejnáročnější prvky patří nízko sečený intenzivně udržovaný trávník, tvarované ploty, zeleninová zahrada nebo některé typy květinových záhonů. Mezi méně náročné se řadí ovocný sad s květnatou loukou.

7) Bude někdo pomáhat?

Nemyslí se tím zrovna členové rodiny, ale spíše automatičtí pomocníci v podobě robotické sekačky nebo závlahového systému. Určitě se jich nezříkejte ani na přírodní zahradě, robotická sekačka poseká za vás, a navíc trávník pohnojí důkladně rozmělněnou trávou. Automatická závlaha zalije zahradu i při vaší dovolené, navíc při správném nastavení vodu spíše šetří. Měli byste s nimi však počítat už při plánování. V případě závlahy i sekačky je totiž nutné připravit vyvedení elektrických kabelů. U závlahového systému se pak musí řešit otázka hospodaření s vodou, tedy jaký zdroj se na zálivku použije.

8) Pro milovníky zahradničení

Nedá se ani vyčíslit, kolik podob může zahrada mít, do velké míry její vzhled ovlivňují zájmy jejích majitelů. Kdo rád zahradničí, bude pečovat spíše o zahradu více rozkvetlou a členitou. Časová náročnost při péči pro něj není za trest, naopak při ní rád relaxuje. Jenže zahrady se nemusí zříkat ani ti, kdo celý život žili v městském bytě, podoba jejich zelené oázy bude ale odlišná, většinou koncepčně jednodušší a možná až trochu minimalistická. Vaše zájmy se tedy do podoby zahrady vtisknou úplně stejně jako časové nebo finanční možnosti.

Na každé zahradě se většinou najde místo pro několik zeleninových záhonů, na kterých si vypěstujete zdravou zeleninu

9) Voda je velké téma

Jezírko a bazén se samozřejmě dají do zahrady začlenit i po několika letech, ale mělo by se s nimi při plánování počítat. Vyhraďte na ně raději trochu víc místa a počítejte s tím, že i pro ně bude nutné rozvést elektrické kabely a vodu. Jakmile nastane vhodná chvíle, rychle se napojí a celé dílo se už může jen zprovoznit.

10) Otázka odpadu

Zpracování odpadů na zahradě se často předem neřeší, ale vždy je lepší se důsledně připravit. Ani v době trendu bezodpadového hospodaření se většina z nás neobejde bez popelnice, na městských zahradách nechybí ani kontejner na bio odpad. Tyto nádoby by měly mít jasně vymezený prostor, oplocení lze vybavit výklenkem nebo otočnou brankou. Popelnice se ale dá také ukrýt do samostatného boxu na pozemku, který může být obložený dřevem nebo hliníkovými lištami. Stejně tak je dobré myslet na to, že ne všech odpadů je nutné se zbavovat. Kompostér lze umístit nejen do užitkové části zahrady, ale i na místa, kde se předpokládá úklid spadaného listí nebo jiných organických hmot.

