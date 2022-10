Zdroj: Bower Bird / Shai Gil

Řadovky mají dost velký problém, že ze dvou stran nemohou mít okna. A když zbylé dvě strany míří zblízka do zdi nebo dalšího domu, je to už opravdu velký problém. Ale i takový dům se dá přestavět do moderního a elegantního rodinného sídla.