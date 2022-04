Zdroj: Shutterstock

Tonka boby nebo také fazole tonka kdysi lidé považovali za amulet, který jim má přinášet štěstí a zdraví. Zkuste to prostřednictvím jídla, tonka fazole se po špetkách přidávají zejména do sladkých pokrmů.

Fazolím tonka se někdy říká nepravá vanilka, v kuchyni se totiž používají stejně. Ale potěšit vás můžou také zdravotními účinky. Pokud věříte na symboly, dejte si do peněženky místo kapřích šupin právě tohle netradiční koření.

Odkud pochází

Tonka fazole jsou semena tropického stromu silovoň obecný, který pochází z Ameriky, posléze se začal komerčně pěstovat v Africe. Semena můžou připomínat fazole, odtud také jejich označení. Ale při troše fantazie by vám jejich zvrásněný povrch mohl evokovat rovněž sušené švestky.

Mají tmavou barvu na povrchu, uvnitř jsou světlé a voní po vanilce v kombinaci s mandlemi, někdo v nich cítí rovněž vůni hřebíčku, další zase bude tvrdit, že jejich aroma je mandlovo-karamelové… Záleží na tepelné úpravě. Zkuste je sami a pak nám dejte vědět, co jste vlastně cítili.

Co s nimi v kuchyni

Obvykle se strouhají a tento prášek se využívá jako koření, druhou možnost nabízí forma výluhu. Nejčastěji se jimi ochucují sladké pokrmy, nebojte se je přidat třeba i do koblížků, mléčných jídel, sušenek, koláčů, čokolády… Ovšem velice zajímavé výsledky slibují ve spojení se slanými chutěmi, jimi lze zajímavě osvěžit například chleba nebo některou méně výraznou zeleninu (doporučujeme celerovou nebo dýňovou polévku). Pozor! Díky intenzivní chuti tonka fazole používejte skutečně po špetkách. Jedna vám vydrží třeba na dvacet třicet pokrmů či ještě více.

Tonka fazolemi lze ochutit například i marmelády nebo džemy Autor: Shutterstock

Pro krásu i pro zdraví

Fazole tonka se chlubí značným podílem esenciálního oleje, tvoří téměř polovinu obsahu. Často se používá v kosmetickém průmyslu jako fixátor.

Nicméně ve své domovině představují součást lidové medicíny. Následující informace berte jako možnost k vyzkoušení, protože o účincích těchto semen stále kolují mnohé dohady. Hlavním důvodem je v nich obsažený kumarin snižující krevní srážlivost. Je však třeba říci, že to by člověk musel sníst opravdu mnoho bobů, aby začaly působit negativně, přitom do pokrmů se přidává po už zmíněných špetkách. Navíc kumarin obsahují i daleko známější rostliny, například levandule nebo skořice, jež se běžně používají.

Lidové léčitelství

Traduje se, že tonka fazole eliminují strach, rozpouští mentální napětí. Rovněž mají příznivě regulovat příznaky premenstruačního syndromu. Také se používají jako antiseptikum. Odvar ze semen se přidává do tinktury, kterou lze potírat zhmožděná místa. Má se za to, že usnadňují vykašlávání hlenů, mohly by tudíž pomoci při problémech s dýchacími cestami a vůbec při nachlazení. Kůra ze stromu údajně působí adstringentně.

Ale dost možná s nimi nejprve začnete čarovat v kuchyni. K jejich popularitě totiž přispěl jeden ze soutěžících právě vysílaného televizního pořadu Peče celá země, Zdeněk Tokár, který je často přidával do svých receptů. Najdete je zde.



Zdroj: Styl.instory.cz, Rehabilitace.info, Sonnentor.com