Doba, kdy jsme si museli při pečení vystačit pouze s jedním plechem do trouby, je dávno pryč. Dnes si můžete vybrat z velkého množství pečicích forem a není vždy jednoduché se v nich vyznat. Proto přinášíme přehled materiálů pečicích forem.

Možná se vám bábovka z vaší formy špatně vyklápí, nebo se zrovna zařizujete, případně začínáte péct a chcete si doplnit cukrářskou výbavu. V tomto článku vám poradíme, jak se orientovat v současných materiálech.

Silikonové formy na pečení

Mezi nejoblíbenější materiály forem na pečení patří silikon. Před prvním použitím je stačí vymazat tukem, a pak už jen pečete dobroty a vyklápíte úplně bez potíží. Navíc jsou silikonové formy nerozbitné, pokud na ně nebudete používat ostré předměty. Nevýhodou může být špatná manipulace s formou těsta, protože nedrží tvar. Ale i to má své řešení. Prázdnou formu položte na plech, nalijte do ní těsto a pak formu i s plechem vložte do trouby.

Formy s nepřilnavým povrchem

Co se týká vyklápění, tak kromě silikonu je sázkou na jistotu také hliníková nebo ocelová forma, jejíž vnitřek je opatřený nepřilnavým povrchem, jako je teflon, titan nebo keramika. Snadná je i údržba těchto forem. Nečistoty snadno odstraníte hadříkem namočeným ve vodě se saponátem. Jen si dejte pozor, abyste při mytí neporušili nepřilnavou vrstvu.

Hliníkové formy na pečení

Trendem minulého i letošního roku jsou formy vyrobené z litého hliníku, které jsou zvenku laděné do měděné nebo zlaté barvy a vyrábí se v nejrůznějších tvarech. Uvnitř mají nepřilnavou vrstvu, kterou je třeba před prvním pečením vypálit v troubě. Formu je vždy nutné vymazat.

Keramické formy na pečení

Keramika je tradiční materiál, ve kterém se moučník vždy krásně propeče. Při výběru se zaměřte hlavně na kvalitu glazury, díky níž bábovku snadno vyklopíte. Abyste zajistili snadné vyklopení bábovky, nepoužívejte saponáty, ale pouze keramiku otřete hadříkem namočeným ve vodě. Pokud formu v saponátu umyjete, pak ji pokaždé vypalte po dobu 10 minut v rozpálené troubě.

