Zdroj: Czech Photo/Dan Materna

Do 27. ročníku prestižní soutěže se zapojilo 250 fotografů, kteří přihlásili více než čtyři tisíce snímků. Soutěžilo se v osmi kategoriích, v každé odborná mezinárodní porota vybrala tři nejlepší fotografie a stejně tak i absolutního vítěze. Fotografií roku se stala momentka Petra Topiče ze série Zkáza, která dokumentuje devastující následky tornáda, jež vloni v červnu zasáhlo jižní Moravu.

Součástí soutěže je také udělení několika speciálních cen, nás zaujala Cena časopisu Lidé a země pro Petra Vrabce za fotografii ze série Pražské periferie.

Výstavu vítězných a dalších vybraných fotografií soutěže Czech Press Photo můžete navštívit v prostorách historické budovy pražského Národního muzea až do 30. května letošního roku. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin.

Zdroj: Czechphoto.org