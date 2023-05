Zdroj: shutterstock

Frézie jsou voňavé květiny, které se staly oblíbeným hitem mezi zahrádkáři! Mají úžasnou schopnost proměnit každou zahradu v něco extra! Pěstování frézií může být výzvou, ale pokud se na to zodpovědně připravíte, zvládnete to. A navíc budete odměněni krásou, která nemá obdoby.

Jak přesně sázet luxusní frézie? Podívejte se na jasné video:

Kdy rostou frézie?

Frézie jsou typické jarní květiny, které vás potěší od března do června. Pokud se rozhodnete pěstovat frézie ve své zahradě nebo v květináči, ideální dobou pro výsadbu cibulek je podzim, zhruba od října do listopadu. S příchodem jara se můžete těšit na první výhonky, které se brzy promění v nádherné, voňavé květy.

Jak se starat o frézie v květináči?

Chcete si užít frézie i ve svém bytě? Žádný problém! Pěstování frézií v květináči je snadné. Vyberte si květináč s drenážním otvorem a dobrou směs substrátu. Frézie potřebují hodně světla, ideálně na slunném okně. Zalévejte je střídmě, ale pravidelně, a nechte substrát mezi zaléváním mírně vyschnout. Hnojte frézie pouze během vegetačního období a nezapomeňte na oporu! Frézie mají tenké stonky, které se mohou snadno zlomit.

Jak voní frézie?

Frézie jsou známé svou omamnou vůní, která připomíná jarní vánky a sladkou svěžest. Jejich vůně bývá popisována jako lehká, květinová a příjemně sladká. No, je to opravdu vůně, která se musí zažít - slovy ji popsat prostě nejde!

Jak usušit frézie?

Usušené frézie mohou být skvělým dekoračním prvkem! Na sušení si vyberte frézie s pevnými stonky a zdravými květy. Odstraňte listy a přebytečné větvičky ze stonků. Svažte stonky do menších svazků a pověste je vzhůru nohama na tmavém, větraném místě. Můžete je zavěsit například na kuchyňskou linku nebo do garáže. Nechte frézie sušit 2-3 týdny, pak je sundejte.

Tak co, nechali jste se inspirovat těmito voňavými kráskami? Frézie jsou skutečně úžasným přírůstkem do vaší zahrady nebo bytu, a i když jejich pěstování může být trochu náročnější, stojí to za to! Připravte se na jarní explozi barev a hurá do pěstování frézií!

Zdroj: longfield-gardens.com, wikihow.com, funnyhowflowersdothat.co.uk