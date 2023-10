Zdroj: Shutterstock

Ačkoli mnoho lidí investuje do bezpečnostních dveří, kvalitních zámků a zabezpečených oken svého domu, často přehlížejí zabezpečení své garáže. Pojďme se podívat, proč by měla být garáž stejně dobře zabezpečena a jak toho dosáhnout.

Garáže často skrývají mnohem více než jen automobily. Mnoho z nás v nich ukládá drahé nástroje, jízdní kola, zahradní techniku a mnoho dalšího. Navíc mnohé garáže slouží jako alternativní vstupy do domů, což je lákavým cílem pro zloděje. Přesto mnoho motoristů podceňuje potřebu zabezpečení svých garáží a často zapomínají na důležitost odpovídajícího pojištění.

Jak zabránit vloupání do garážových vrat:

Požadavky na garážová vrata

Správná garážová vrata by měla kombinovat bezpečnost, odolnost a estetiku. Musí odolat mechanickým poškozením a zároveň vyžadovat co nejméně údržby, i když se používají každý den. Na trhu existuje mnoho typů garážových vrat. Kromě konstrukce je třeba zohlednit i rozměry stavebního otvoru garáže a potřebný prostor pro pohybové mechanismy. V současnosti jsou populární sekční vrata, ale rolovací, posuvná a dvoukřídlá vrata mohou být také vhodnou volbou v závislosti na specifikách vaší garáže.

Ovládání vrat na dosah ruky

Dnešní technologie umožňují různé způsoby ovládání garážových vrat, od čipů přes dálkové ovládání po ovládání pomocí chytrých telefonů. Důležité je však zajistit, aby ovládací systém byl co nejbezpečnější. Kromě ochrany proti zlodějům je důležité, aby byla vrata opatřena bezpečnostními prvky, které zabrání riziku zranění, například pokud by vrata nechtěně narazila na osobu nebo zvíře. Dále by měly být energeticky úsporné.

Elektronická ochrana garáže

Pro maximální bezpečnost doporučujeme instalovat magnetická a pohybová čidla a kamerový dohled. Pokud je garáž spojena s domem, je třeba myslet i na protipožární dveře. Pojištění garáže je dalším klíčovým krokem. Nejenže vás chrání před zloději, ale také před různými živelními pohromami.

Zdroj: thespruce.com, homeadvisor.com