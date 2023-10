Zdroj: shutterstock.com

Herečka Hunter Schafer, kterou můžete znát například jako Jules ze seriálu Euphoria, vyhrála bitvu o krásný dům z poloviny minulého století stojící v prestižní čtvrti Brentwood v Los Angeles.

Herečka za dům zaplatila víc, než se čekalo

Dům byl postaven jako součást bytového družstva známého jako Mutual Housing Association. Na jeho návrhu se podíleli architekti A. Quincy Jones a Whitney R. Smith. Herečka za dům zaplatila téměř 3,9 milionu dolarů – čímž nabídla téměř 200 000 dolarů nad požadovanou cenu.

Dům prošel zdařilou i nezdařilou rekonstrukcí

Není divu, že herečku dům tolik přitahoval. Nachází se na místě, které je skryto před zraky zvědavců a herečce poskytne dostatek soukromí. Dům prošel několika neúspěšnými proměnami, avšak v loňském roce nemovitost koupila společnost HabHouse a přeměnila ji zpět do původního stylu.

Část šikmé střechy tvoří přístřešek se dvěma parkovacími místy.

Interiér domu vás zaujme

Poté, co vstoupíte do hereččina nového domu, přivítá vás vstupní hala se schody vedoucími do zbytku domu. V domě najdete zajímavé prvky, jako jsou vestavěné skříně, obklady s perem a drážkou ze sekvojí a bloky z pohledového betonu.

Uvnitř domu najdete místo, kde se lze pohodlně usadit před cihlovým krbem. K němu přiléhá také jídelní kout, kuchyně a obývací pokoj. Vše se nachází ve velkém otevřeném prostoru. Spousta prosklených ploch otevírajících se směrem do terasy téměř z každého pokoje poskytuje dokonalý výhled do okolí.

V domě se nachází hlavní apartmá se šatnou a vlastní koupelnou s vanou. Ale i další dvě ložnice se společnou koupelnou. V domě je i další samostatná koupelna a prádelna.

Venku je oplocený dvorek s udržovaným trávníkem, dům je lemovaný terasou ideální pro odpočinek a grilování s přáteli pod širým nebem, nechybí ani vířivka přímo uprostřed.

