Představte si, že máte nádhernou zahradu plnou bujících rajčat. Co když vám řekneme, že tajemstvím vašeho úspěchu mohou být slepičince a kvas z nich, dokonce spolu s obyčejným droždím? Ne, to není scénář pro nový díl sci-fi. Přečtěte si, jak tento nevšední tandem dokáže vytvořit hnojivo první třídy pro vaše rajčata!

Máte na zahradě rajčata a sháníte pro ně to nejlepší hnojivo? Možná vás překvapí, že odpověď není v hnojivu z obchodu, ale v něčem, co možná máte doma. Mluvíme o slepičincích a droždí. Tyto dvě zdánlivě nesouvisející ingredience mohou vytvořit vynikající hnojivo pro vaše rajčata. Jak je to možné? Pojďme se na to podívat blíže.

Jak na domácí hnojivo ze slepičinců?

Kvas ze slepičinců na rajčata

Slepičí trus obsahuje vysoké množství dusíku, fosforu a draslíku, které jsou pro rajčata nesmírně důležité. Kvas ze slepičinců vzniká fermentací trusu. Proces je podobný výrobě kvasu na pečení, kdy se trus nechá několik dní fermentovat. Výsledný kvas pak můžete zředit vodou a použít jako přírodní hnojivo pro vaše rajčata. Vaše rostliny budou mít vše, co potřebují, a vy získáte bohatou sklizeň.

Zázrak, co máte doma - droždí

A co droždí? I když je droždí obvykle spojováno s pečením, v zahradnictví je to pravý poklad. Droždí obsahuje enzymy, které pomáhají rostlinám vstřebávat živiny z půdy. Když droždí přidáte do hnojiva z kvasu ze slepičinců, utvoří se silný tým, který dodává vašim rajčatům vše, co potřebují. Stačí jen rozpustit trochu droždí v teplé vodě a pak ho přidat do zředěného kvasu ze slepičinců. Toto hnojivo můžete použít jak při přesazování rajčat, tak během růstu.

Zdroj: tuigarden.co.nz, homebiogas.com