Zdroj: Vitra

Co myslíte, je to zajímavá židle? Nebo křeslo? Či snad pohovka pro jednoho? La Chaise je všechno, co chcete. Tento originální kus sedacího nábytku zaujme jak netradičním tvarem, tak příběhem. Začal se vyrábět až po smrti svých geniálních tvůrců.