Zdroj: Shutterstock

Mimořádná valorizace důchodů je proces, kterým se zvyšuje hodnota důchodů. Tento proces je způsoben inflací a je automaticky proveden Českou správou sociálního zabezpečení. V červnu 2023 došlo k mimořádné valorizaci, při které procentní výměry všech důchodů vzrostly o 2,3 % a o pevnou částku 400 korun. Tato valorizace se týká všech druhů důchodů, včetně starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích.

Co je to předdůchod a co předčasný důchod? Víte to:

Kolik peněz dostanete navíc?

Důchody se skládají ze dvou částí: základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pevně stanovená část důchodu, která je stejná pro všechny důchodce. Její výše je určena zákonem na 10 procent průměrné mzdy. Procentní výměra je individuální a závisí na konkrétním průběhu pojištění. Čím jsou vyšší příjmy dosažené v rozhodném období a delší získaná doba pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu.

Mimořádná valorizace v červnu 2023 zvýšila průměrný starobní důchod o 755 korun, což znamená, že průměrná výše starobního důchodu dosáhla 20 216 Kč. Při souběhu více důchodů se posuzuje nárok na procentní zvýšení o 2,3 % u každého důchodu samostatně. Při souběhu výplat více důchodů náleží zvýšení o pevnou částku 400 Kč pouze jednou. Jaké jsou další důležité informace o valorizaci důchodů?

Od červnové splátky 2023 se automaticky zvyšují také příplatky k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem a příplatky k důchodu k ocenění účastníků odboje za II. světové války. Oba příplatky se zvyšují o 11,5 %.

Soud rozhodne o valorizaci

Mimořádná valorizace proběhne, přestože opoziční hnutí ANO podalo k Ústavnímu soudu stížnost a požaduje návrat k původní výraznější výši valorizace. Pokud v budoucnu rozhodne Ústavní soud ve prospěch stížnosti, bude pravděpodobně rozdíl mezi původní a sníženou valorizací důchodcům zpětně doplacen.

Valorizace důchodů bez schválených úprav by ale znamenala nárůst deficitu veřejných financí o více než 34 miliard korun v letošním roce a až 58 miliard v roce příštím. „Cítili jsme nutnost sáhnout do toho mechanismu i z hlediska obecné spravedlnosti, mezigenerační solidarity a udržitelnosti do budoucna,“ vysvětlil předseda vlády Petr Fiala a připomněl, že ve veřejném prostoru se v poslední době objevovaly i návrhy, aby vláda zrušila samotný automatický valorizační mechanismus, což vláda neudělá.

Kolik dostanete po valorizaci?

Abyste si mohli spočítat, jak se zvýší váš důchod, existují kalkulačky valorizace. Stačí do nich zadat váš aktuální důchod a zjistíte, kolik budete od června pobírat. Nabízí je například server České důchody nebo Peníze. Samozřejmě, že všechny informace, které z kalkulaček získáte, jsou informační. Přesnou výši důchodu dostanete na České správě sociálního zabezpečení.

Zdroj: MPSV, Ceskeduchody, Penize.cz