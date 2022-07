Zdroj: Telly

Odjíždím na dovolenou do Chorvatska a s sebou si beru tablet – rád bych sledoval svou internetovou televizi. Jak to funguje v zahraničí?



Internetové televize zakoupené u českých operátorů obecně fungují ve všech státech Evropské unie. Vzhledem k tomu, že Chorvatsko je členem EU, budete moci sledovat vámi předplacenou internetovou televizi. Sledovat ji můžete v chytrém mobilním telefonu, na tabletu i v notebooku. Stačí vám k tomu jediné – buď internetový prohlížeč (browser), nebo aplikace příslušného televizního operátora. Pro přenos v HD kvalitě potřebujete rychlost internetu alespoň 7 Mb/s, pro méně kvalitní SD rozlišení vám stačí poloviční.

Dobrý den, jaké je minimální internetové připojení (rychlost), aby mi šla internetová televize v HD kvalitě kdekoli?

Nejprve trocha teorie. Při sledování internetové televize se setkáte se dvěma hlavními technologiemi, které se ovšem divákům někdy pletou. Jde o OTT (Over The Top) a IPTV (Internet Protocol TeleVision). Hlavní rozdíl je ten, že v případě OTT se signál přenáší přes veřejný internet. Zákazník tedy nemusí mít internetové připojení od stejné firmy, která mu zajišťuje i televizní vysílání. Není potřeba ani specializované zařízení typu set-top-box, protože vše zařídí chytrý televizor, počítač, tablet nebo mobilní telefon. Stačí mít jenom zřízený účet u televizního operátora. Signál každého sledovaného pořadu se od televizního operátora stahuje pokaždé, když si ho účastník vyžádá. Platí to jak pro „živé“ vysílání, tak pro sledování archivních pořadů. Přenos je vždy unikátní, a proto se nazývá unicast.

V případě druhého způsobu - IPTV - je signál přenášen prostřednictvím uzavřené sítě operátora. Má to jednu nevýhodu. Účastník musí mít od operátora zřízenou internetovou linku, přes kterou je signál přenášen do jeho set-top-boxu nebo samotné aplikace v televizoru nebo v dalším zařízení. Důležité je také poznamenat, že platformy IPTV dnes již nejsou jen "radikální IPTV", protože například při používání mobilních aplikací není možné, aby byl účastník stále připojen ke stejné síti. Při přehrávání televizního signálu na mobilním telefonu či tabletu tak operátor obvykle kombinuje IPTV s OTT.

Pro OTT stačí obecně menší rychlost internetového připojení, například na platformě Telly pro HD kvalitu stačí 7 Mb/s při běžném kódování H.264. Někteří operátoři včetně Telly využívají částečně i kodeku H.265, kde vám stačí k HD kvalitě poloviční rychlost připojení. V případě IPTV je pak potřeba zhruba dvojnásobná kapacita internetového připojení.



Odpovídal Jan Schöppel, šéf marketingu internetové televize Telly

