Klece v kufru

Oblíbenou a nejčastěji volenou variantou jsou nejrůznější klece, které se umisťují do kufru auta. Mnohé z nich už dnes mají i certifikaci a crash testy. I zde se vyplatí investovat do kvality a nekupovat levné výrobky. Běžné výstavní klece, které sestavíte za dvě minuty, mohou být šikovné pro odpočinek psa, ale rozhodně nejsou vhodné pro cestování s ním. Taková klec nemá šanci ho při nárazu udržet – naopak hrozí, že ho její dráty doslova prošpikují. Nehledě na to, že taková klec může být značným rizikem i pro lidi v autě. Při výběru se tedy zaměřte na její odolnost a materiál a hledejte, zda má crash testy. Některé klece mají bohužel jen tu funkci, abyste prošli při policejní kontrole, ale psa pořádně nechrání. Jiné jsou zase z takového materiálu, který nabuzený pes může ohlodat a poničit tak jejich funkci.

Z testovaných klecí lze zmínit například značku VarioCage, která nabízí variantu pro jednoho i více psů, a zároveň i pro malého psa nebo kočku. V nabídce je i MultiCage pro dodávky. Dále autopřepravka 4PETS, která rovněž nabízí více variant. Takové klece dokážou při nižších rychlostech dobře ochránit psa i členy posádky. Při nárazu ve vyšší rychlosti se u některých klecí může utrhnout poutání, proto jsou lepší takové, které jsou pevně spojené s vozem – jejich cena je pak ale mnohem vyšší. Zároveň myslete na to, že při nárazu může být v rámci deformační zóny značně poničena i samotná klec. Při menším ťukanci se zase snadno poškodí její dvířka, což může znemožnit vyproštění. Pes se obvykle může v kleci libovolně otáčet a člověk nemá přehled, v jaké pozici jede – zda je k zadním sedačkám natočen hlavou, zadkem či bokem. Při nárazu se sice zastaví poměrně brzy o strany klece, nicméně síla nárazu je stále velká – čím větší rychlostí auto jede, tím větší je přetížení. Následky mohou být opět velmi vážné. Nicméně z možných variant bezpečné přepravy psů vycházejí kvalitní klece velmi dobře. A ještě lépe ochrání lidi uvnitř vozu.

Přepravní vozík za auto

Přepravní vozík se vyplatí těm, kteří mají více psů a potřebují je přepravit najednou. Často si je pořizují lidé věnující se psímu spřežení či jiným aktivitám, které vyžadují vícehlavou smečku. Co se týče bezpečnosti, dají se přirovnat ke klecím v kufru auta. Nevýhodou je vysoká pořizovací cena, která se běžně vyšplhá nad 50 000 Kč. Bývají k dostání jak pro dva, tak i pro šest a více psů. Obvykle jsou opatřeny větráky a některé i klimatizací a topením. Pořídit si je lze například od zahraniční firmy WT METALL nebo od českého výrobce HST Čejka.

Látkové přepravky

Někteří lidé přepravují psa na sedačkách v látkových boxech, které se běžně používají na psích akcích k odpočinku psů. Bohužel, většina těchto boxů byla vyrobena tak, aby skutečně sloužila pouze k odpočinku, a ne k přepravě. Bývají měkké a nedokážou psa při nárazu dostatečně ochránit. Pokud jste však příznivci přepravy psa na zadních sedačkách, nabízí se zajímavá alternativa, a to takzvaný Cestováček (viz foto na předchozí straně). Tento český výrobek má dokonce crash testy a umožňuje bezpečnou přepravu, protože je pro tento způsob přímo konstruován. Výhodou je, že pes cestuje v kabině, která skýtá větší bezpečí.

Cestováček je vyroben z vysoce pevné tkaniny zesílené popruhy a kvalitními popruhy se také upevňuje na zadní sedačky, takže pes zůstane na místě i při nehodě. Přepravka disponuje větracími okénky, přes která proudí vzduch a pes se jimi může dívat ven, je pohodlná a evokuje pocit bezpečí. Zvláště důležité je koupit správnou velikost. Právě větší kontakt psa se stěnami mu zajišťuje vyšší bezpečnost jak při běžné jízdě, tak při nárazu.

Na YouTube je možné dohledat crash test tohoto výrobku a podívat se, jak se při nárazu chová. Zůstává v celku a při nehodě psa dostatečně zabrzdí. Samozřejmě i zde platí, že čím vyšší je rychlost, tím horší jsou následky. Uvnitř je také takzvaný polohovací prvek, který psa přirozeně navádí do polohy, která je pro něj pohodlná a bezpečná. Přepravka se nehýbe, řidič nemá důvod ji kontrolovat, a tak je jízda klidnější. I tady platí, že stačí vteřina nepozornosti, a neštěstí je hotové. Přepravka však není určená k tomu, aby v ní pes zůstával sám v autě. Další podrobnosti najdete například na adrese www.bezpecnesepsem.cz.

