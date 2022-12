Zdroj: shutterstock.com

Ačkoliv byl letošní podzim poměrně teplý, teploty pohybující se kolem nuly jsou nyní stále častější. Zazimovali jste všechny choulostivější rostliny na vaší zahradě? Pokud ne, neměli byste otálet.

Ochrana zahrady před mrazy

V tuto chvíli už by měla být vaše zahrada přichystaná na příchod zimy. I proto se ujistěte, zda je vše připraveno, bezpečně ukryto pod chvojím – případně jinak chráněné. Nezáleží na tom, zda bude zima teplejší, nebo chladnější, rostliny by chlad nemusely vydržet. A měsíce vaší práce během sezony by přišly vniveč.

Mrazy na zahradě Autor: shutterstock.com

Proč byste si měli dát pozor na mrazy?

Problémem mrazíků je zamrzání vody v buňkách rostlinných tkání. Stejně jako každá jiná voda i ta v rostlině zmrznutím zvětší svůj objem. Tím dojde k trhání buněk a nenávratnému poškození rostliny. Na jaře vám pak zbude rostlina s uschlými částmi, ale i s celými mrtvými kusy. Omrznout mohou i kořínky – v takovém případě rostlina uhyne. Pokud přežije, bude se dávat „do kupy“ celou následující sezonu.

Příprava na první mrazy

Ačkoliv se na podzimní nebo zimní mráz můžete dobře připravit, u jarního mrazu je to složitější. Příkladem je rozkvetlý sad, přes který se přežene mrazivá noc.

Na co byste neměli zapomenout?

Před příchodem mrazů byste neměli zapomenout hned na několik úkonů:

Teplomilné rostliny přestěhujte do skleníku, sklepa nebo do chodby.

Zajistěte proti zimě přenosné nádoby, které mohou promrznout.

Mulčujte všude, kde můžete – ochráníte tak kořeny rostlin.

Růže a jiné choulostivé rostliny přikryjte chvojím nebo bílou geotextilií.

Přikryjte také mladou nebo čerstvě přesazenou zeleň.

Přestaňte zalévat – ujistěte se, že může voda z nádob dobře odtékat.

Traviny vyvažte do snopu, střed trsu tak uchráníte před vlhkostí.

Odstraňte nadzemní části trvalek.

Jezírka mělčí než 50 cm vypusťte.

Zabezpečte rostliny proti zvěři – okousané rostliny rychle omrzají.

Zdroj: zahrada.cz, mrazy.cz, ireceptar.cz