Zdroj: Shutterstock

Venku začíná být konečně teplo, a tak se každý shání po čerstvých květinách, aby měl trochu toho jara i u sebe doma. Není totiž nic hezčího, než když vám stůl ozdobí pestrobarevné tulipány nebo provoní omamné frézie. Víte ale, jak taková nádherná kvítka naaranžovat?

Vyčistěte vázu

Prvním krokem je vyčištění vázy. Když to neuděláte, doslova riskujete, že bakterie a nečistoty z předchozí kytice, negativně ovlivní a oslabí nové květiny. Vázu proto vždy předem umyjte mýdlovou vodou a na konci ji propláchněte zředěným bělidlem, aby byla připravena na další použití.

Ořízněte stonky

Většina řezaných květin začne utěsňovat základnu stonku během několika hodin po sklizni květin, což jim brání v přijímání vody, takže před samotným vložením květin do vázy budete muset každý stonek jednotlivě odříznout alespoň o dva cm.

Křížová technika

Abyste každé květině poskytli dostatek prostoru, použijete při aranžování křížovou techniku. "První stonek umístěte tak, aby se jeho konec dotýkal dna vázy a nechte ho opřít o okraj vázy. Jednoduše řečeno, ujistěte se, že je stonek v úhlopříčce, což je jeden ze základních kroků a stavebních kamenů pro sestavení květinového aranžmá do vaší vázy. Poté proveďte totéž s dalším stonkem, ale zrcadlově, čímž vytvoříte kříž. Vázu postupně přetáčejte a další stonky položte přes stonky, které jsou už ve váze," prozrazuje floristka Jana Čechová z Rozkvetlé dílny.

Tímto snadným způsobem vytvoříte rám, o který se budou moci stonky opírat. Vázu otáčejte a umisťujte stonky křížem do doby, dokud neumístíte všechny stonky z kytice. Aranžmá uděláte nejzajímavější a nejpestřejší, když budete pravidelné střídat jednotlivé barevné stonky.

Odstraňte přebytečné listy ze stonků

Každý florista vám doporučí odstranit vše, co nepotřebujete, a bylo by ve váze přebytečné. Toto pravidlo platí hlavně pro zbytečné okvětní lístky, které by navíc pod hladinou vody mohli napáchat více škody, než užitku. V závislosti na váze, kterou zvolíte, možná budete muset odstranit více listů. Zlatým pravidlem je obvykle zajistit, aby listy neklesly pod okraj vázy, tímto zabráníte snadnému znečištění vody.

Největší květiny patří doprostřed vázy

Nejvíce esteticky a uspořádaně vypadají kytice, které své největší a nejmohutnější květy mají umístěny uprostřed. Tyto centrální květy jsou následně obklopeny menšími květinami, nebo těmi, které ještě nestihly vykvést. Až bude výsledek finální, do vody přidejte výživu pro květiny.

Zdroj: rozkvetladilna.cz, kup-kytici.cz, flora-online.cz