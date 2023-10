Zdroj: Shutterstock

Kuchyně je srdcem každého domova. Je to místo, ze kterého čerpá energii celá rodina. I podle Feng shui je kuchyně nejdůležitější místností. Pojďme se společně podívat, co by podle této filozofie kuchyni nemělo chybět.

Kuchyně je místo, kde proudí život. Dochází tu k bohaté výměně energií a tvůrčí činnosti. Je to aktivní prostor a jako takový by se měl nacházet na aktivní straně domu, ideálně na jižní, jihovýchodní nebo východní. Je dobré, když je vchod do kuchyně viditelný od vstupu do domu nebo z chodby.

Trendem posledních let je spojování kuchyní s obývacím prostorem. Ani tohle ovšem z pohledu Feng shui není nejšťastnější řešení. Kuchyně i obývák jsou místnosti s naprosto odlišnou energií a nemělo by docházet k jejich promíchávání. Pokud tedy máte prostor spojený, pokuste se jej alespoň opticky oddělit, například rozdílnou podlahou nebo odlišnou barvou na zdech.

Barvy a materiály

Základem barev by měly být zemité odstíny, jako je smetanová, banánová, kakaová, kurkumová, skořicová, okrová či hnědá. Hnědé odstíny ale musíme vybírat citlivě a pečlivě, protože velké tmavohnědé plochy dokáží hodně uzemnit. Hnědá se hodí spíše na doplňky, a pokud už ji máme na větší ploše, je vhodné použít lehké materiály, které ji odlehčí.

Dále se v kuchyni hodí mít barvy ohně, například odstíny cihlové nebo tlumené oranžové, protože aktivují trávení. A co třeba kompletní kuchyňská zelená linka? Zelenou do kuchyně vneste raději rostlinami. Co se týká materiálů, kombinujte tvrdé a měkké. To může být například kovová tyč a na ní zavěšené chňapky, na stůl dejte prostírání. U textilií určitě volte přírodní materiály, jako jsou len či bavlna.

Čistota a vzdušnost

Přeplněná a špinavá kuchyň udržuje v domácnosti strnulou a špinavou energii. Zbavte se i zbytečně nashromážděných věcí. Máte plno prázdných krabiček, většinu jste přitom nikdy nepoužili, ale nechcete se jich vzdát? Feng shui v kuchyni má jasno: Pryč s nimi! Vyhoďte je, zrecyklujte nebo darujte. To stejné platí i s obrovskými zásobami jídla. Pokud víte, že nemáte šanci plno potravin sníst, darujte je lidem, které potřebují jídlo více než vy.

Čistý a udržovaný sporák

Důležitou součástí feng shui kuchyně je sporák, který symbolizuje bohatství. Nefunkční či poškozený sporák značí finanční problémy a nepoužívaný sporák zase nevyužité zdroje a přehlížené příležitosti. Udržujte jej proto čistý a v provozu.

Neopomíjejte také umístění sporáku a dřezu. Tyto dva elementy (voda a oheň) by neměly být přímo naproti sobě, nebo těsně u sebe. Pokud se tak už nachází, dejte mezi ně něco zeleného, uvolníte tím napětí a energii.

