Orchideje okouzlují krásnými květy, rozmanitostí i schopností přizpůsobit se nejrůznějším podmínkám. Na celém světě jich existují tisíce druhů, které mají na pěstování individuální nároky. Přesto existují obecné zásady, které je potřeba znát, aby vám orchideje dělaly jen radost, ať už si je pořizujete sami, nebo je třeba dostanete jako vánoční dárek.

Dostatek světla

Orchideje nepatří mezi rostliny, které budou prosperovat v tmavém koutě. Naopak, dostatek světla je pro ně zásadní. Proto se jim bude dobře dařit klidně přímo na parapetu, nejraději východního okna, neboť na severu je pro ně světla málo, na jižním či západním je mohou ostré sluneční paprsky popálit.

Pravidelná zálivka měkkou vodou

Voda na zalévání orchidejí by měla být měkká, nejlépe dešťová. Pokud takovou nemáte k dispozici, je možné vodu převařit, minimálně ji nechte odstát. Intenzita zálivky záleží na druhu orchideje a dalších faktorech, například ročním období, ovšem jedno platí obecně: orchideje by nikdy neměly stát ve vodě, protože to způsobuje hnilobu kořenů a následně úhyn celé rostliny. Nejlepším způsobem zalévání je ponořit květináč s orchidejí po okraj do vody pokojové teploty, například do kbelíku. Nechte substrát pořádně nasáknout, poté květináč vyndejte a přebytečnou vodu nechte okapat. Mezi jednotlivými zálivkami by substrát měl mít možnost proschnout. Méně žíznivým druhům stačí zálivka jednou týdne, ostatní ji uvítají už za 4–5 dnů.

Vlhký vzduch je nutností

Nároky orchidejí na zálivku se mohou lišit podle druhu, ovšem vlhký vzduch uvítají prakticky všechny. Vzhledem k tomu, že obzvlášť v zimě panuje v bytech spíš suchý vzduch, vyplatí se využít zvlhčovače vzduchu, případně květináč s orchidejí postavit na oblázky do misky s vodou. Další možností je ručně rosit, a to nejlépe po ránu, aby orchidej nebyla vlhká na noc, a na list, ale třeba u vzdušné Vandy rosíme jen kořeny.

Teplota podle druhu

Správná teplota je pro prosperitu orchidejí důležitá, proto si zjistěte, jaké jsou nároky právě té vaší. Orchideje se dají rozdělit do tří skupin – chladnomilné (4–15 °C), ty, kterým vyhovuje temperované prostředí (14–24 °C), a teplomilné (nad 20 °C). Mezi chladnomilné patří například Cymbidium nebo Dendrobium nobile, naopak Dendrobium phalaenopsis se řadí mezi teplomilné.

Vzdušný, ale nasákavý substrát

Orchideje se pěstují v jiném typu substrátu než běžné pokojové rostliny a také je pro ně lepší průhledný květináč, ať už kvůli dostatku světla, nebo proto, aby šlo snáz kontrolovat stav kořenů. Základem substrátu pro orchideje je většinou borová kůra doplněná kokosovými chipsy, rašeliníkem, perlitem a dalšími složkami, které zajistí, že substrát bude vzdušný, propustný, ale také dovede nasáknout vodu a nebude se příliš rychle rozkládat. Je ale chudý na živiny, proto je vhodné přihnojovat. Hnojiva se dají koupit v široké škále a použít spolu se zálivkou, případně jako postřik na listy nebo ve formě tyčinek. Pouze v zimě nebo těsně po přesazení se hnojení neprovádí.

