Zdroj: Shutterstock

Pěstování různých netradičních rostlin je čím dál populárnější. Exotické plodiny zkrátka lákají svou neotřelostí. Typickým příkladem je i rýže. Vypěstování rýže seté v našich podmínkách je poměrně reálné. Pěstovat ji navíc jen v kyblíku někde za oknem se stane zábavou pro celou rodinu.

Pěstování rýže v našich podmínkách

Pěstování rýže v našich podmínkách možná není zrovna jednoduché, ale rozhodně to není nemožné. Potřebujete k tomu však kvalitní osivo. Osvědčuje se i dlouhozrnná hnědá rýže z organického obchodu. Pozor, s bílou rýží to rozhodně nezkoušejte, protože ta už je zpracovaná.

Výsev provádějte doma při běžné pokojové teplotě. Nachystejte si pro ni misku s běžným substrátem a příměsí rašeliny. Na její povrch pak položte rýži. Zeminu po celou dobu klíčení udržujte neustále mokrou. Nikdy nesmí vyschnout. S pěstováním byste měli začít na přelomu února a března.

Vyzkoušet ale můžete i jiný způsob, který doporučuje na misku s keramzitem dát substrát, jenž následně zalijete vodou, a to tak, aby byl 2-3 cm nad zeminou. Do ní nasypejte semínka. Semínka se potopí a zahnízdí se v substrátu.

Misku odnesete na to nejsvětlejší místo v domě, ideálně na jižní stranu domu. Semena teď potřebují plné slunce, teplý vzduch a pravidelnou závlahu odstátou teplou vodou. Klíčení jim bude trvat zhruba 14 dnů. Pokud vydržíte s touto náročnou péčí, rýže vám vyklíčí. Jakmile rýže vzejde, zvyšte zálivku. Mladé rostlinky udržujte stále ve vodě a dopřejte jim plné slunce a teplý vzduch.

Větší rostlinky potom přesaďte do kbelíku. Na dno nasypejte keramzit. Na něj pak dejte vrstvu substrátu a do něj, asi do hloubky 3 až 5 cm zasaďte sazeničky rýže. Do jednoho místa vsaďte alespoň 3 kusy. Jemně je do substrátu vmáčkněte. Nakonec do kbelíku nalijte vodu a udržujte ji tak, aby byla stabilně 2-3 cm nad zeminou. Pozor, na balkon, terasu nebo zahradu je můžete dát teprve až po zmrzlých.

Pečlivě se o rýži starejte. Dopřejte jí plné slunce a dopřejte jí také dostatek vody. Až klasy získají nažloutlou barvu, můžete ji sklidit.

Sklizenou rýži nechte nejprve 3 týdny proschnout v novinách. Pak ji 1 hodinu pečte v troubě na 93 ℃. Snadněji se loupe.

Zdroj: magazinzahrada.cz, nasezahrada.com