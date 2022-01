Zdroj: Shutterstock

Seznamte se s řasokoulí, novým fenoménem mezi pokojovými rostlinami. Je to nejen krásná dekorace, ale zbaví vás i stresu a nevyžaduje žádnou extra péči.

Řasokoule zelená je vodní rostlina pocházející z Asie. Ačkoliv vypadá jako mech, je to ve skutečnosti vlasovitá řasa tvarovaná do koule. Slouží jako dekorace, ale najdete ji i jako přírodní komponent v akváriích a jezírkách. Pokud se jí bude dobře dařit, může se dožít až 100 let a každý rok vám povyroste o půl centimetru.

Kde koupit řasokouli

Řasokouli pořídíte na internetu i v lepších akvaristikách a květinářstvích. Specializované e-shopy ji posílají poštou. Nemusíte se ale bát, že by vám během doručování vyschla. Řasokoule vydrží bez vody i několik dní. Cena řasokoule se liší podle kvality a velikosti. Za menší kousek zaplatíte kolem 40 Kč, za velkou řasokouli až 300 Kč.

Řasokouli pořídíte na internetu i v lepších akvaristikách Autor: Shutterstock

Jak se starat o řasokouli

Pěstování řasokoule není náročné. Umístěte ji do průhledné skleněné nádoby a dejte ji na světlé místo. Vyvarujte se ale přímému slunci, které by ji mohlo spálit. Řasokouli dopřejte studenou vodu, kterou budete měnit každý týden. Vodu použijte nejlépe převařenou, nebo pokud máte možnost nabranou z řeky, která bude pro řasokouli přirozenější. V létě můžete vodu ochladit kostkami ledu.

Skleněné nádoby můžete dozdobit pískem, oblázky, mušličkami či kameny. Skvěle vypadá řasokoule i v akváriu s rybičkami. Vhodná je zejména ke krevetkám a závojnatkám, které si s ní rády hrají. Řasokoule nikdy nehnojte. Pokud začne hnědnout nebo žloutnout je potřeba ji přemístit na jiné místo a častěji měnit vodu v kombinaci s vytahováním a mazlením.

S řasokoulemi si rády hrají krevetky a závojnatky Autor: Shutterstock

Co když začne hnít?

Pokud na řasokouli najdete osliznutí nebo zšedivělý povrch, napadená místa opatrně odstřihněte. Každý den řasokouli properte a jemně vyždímejte ve studené vodě. Pokud ji pěstujete v malé nádobě, dopřejte jí během „léčby” větší prostor. Po dodržení těchto pravidel se začnou odstraněná místa hezky zelenat.

Rozmnožování řasokoule

Řasokouli můžete rozmnožit dvěma způsoby. První možnost je řasokouli rozpůlit a nechat ji, než získá opět kulovitý tvar. Můžete ji ale také svázat pomocí gumičky, díky které získá požadovaný tvar rychleji. Druhou možností je čekat, než sama uvolní malý kousek, ze kterého se začne tvořit další kulička.