Zatuchlé a páchnoucí ručníky – stát se to může, ale nikdo to nechce. Jak ale správně prát ručníky tak, aby byly měkké a voňavé? Jde to! Stačí se držet několika pravidel.

Bez ručníků se žádná domácnost neobejde. Aby nám dlouho vydržely, je potřeba se o ně dobře starat. A to hned od zakoupení. Jakmile si nový přinesete domů, ihned ho před prvním použitím dvakrát vyperte. Dostanete z něj tak chemické látky, které byly použity při výrobě.

Dvojité praní je cesta!

Pokud vám ručníky zapáchají, je potřeba se jim více pověnovat. Situaci nevyřešíte pouze tím, že je jednou vyperete spolu s dalším oblečením na běžný program.

Staré a použité ručníky můžete zkusit vyprat nadvakrát. V první várce přidejte dva hrnky octa. První do dávkovače na prací prostředek, druhý přímo do bubnu. Ocet je obecně skvělým úklidovým prostředkem, který vedle nečistot odstraňuje mastnotu nebo čistí povrch. Ocet tak zafunguje dvojím směrem – zbaví ručníky nečistot, zároveň pročistí pračku. První praní snese nejvyšší povolený stupeň a dlouhý program.

Druhé praní navazuje hned na první. Právě doprané ručníky nechejte v bubnu pračky a přidejte k nim hrnek jedlé sody. Do přihrádky na prací prostředek vsypte klasické prací prostředky. Opět zvolte dlouhý program. Jedlá soda zde funguje zneutralizuje octem nasáklé ručníky a zbaví je zápachu.

Gel nebo prášek?

Když se pustíte do praní ručníků, je vhodnější sáhnout po gelových kapslích nebo gelu. Jejich výhodou je, že se rozpustí rychleji a účinněji než běžný prací prášek. Vzhledem k materiálu ručníku navíc u užití pracího prášku hrozí, že se jeho částečky ve tkanině usadí.

Vedle prášku je také dobré vyhnout se aviváži, která by mohla způsobit ztrátu savosti a hebkosti vašich ručníků.

Generální čištění

Pokud máte i přes pravidelné důkladné praní ručníků pocit, že mají pořád k pocitu novoty daleko, můžete vyzkoušet jednou za čas intenzivnější čištění.

Do vany nalijte horkou vodu a přidejte hrnek pracího prostředku, půl hrnku prací sody a půl hrnku boraxu. To je produkt, který slouží k bělení prádla a seženete ho běžně v drogérii. Do takto vytvořené směsi vložte ručníky a nechejte je tam, dokud voda nevychladne. Poté vanu vypusťte, ručníky vyždímejte a přehoďte je do pračky a vyperte.

Zdroje: Bydlimechytre.cz, ireceptar.cz