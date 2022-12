Zdroj: Gorenje

Dříve se tvrdilo, že robotický vysavač je bezvadný hlavně pro rodiny s malými dětmi, zvířaty nebo pro starší generaci, ale to se změnilo. Služeb této moderní "uklízečky" může využít téměř kdokoliv, i singl pracující z domova nebo majitel kočky či psa. Jak tedy fungují, když nemají oči?

Bez navigace

Aby se robotický vysavač pustil do práce, musíte ho zapnout, sáhnout po ovladači či mobilu s aplikací. Stejně tak se liší jeho schopnost orientace v prostoru. Základní modely bez navigace se rozjedou, a když narazí do překážky, změní směr. Nebo jsou vybavené senzory, pak do překážek nenarazí, upraví svou trasu, ale náhodně. Většinou dokážou uklidit kolem 80 procent podlah, na některá místa se vrací, ať chcete či ne, a něco málo opomenou.

Chytřejší mají navigaci

Dokonalejší robotické vysavače využívají k mapování prostoru navigaci. Například gyroskopickou technologii (viz hlavní foto, kde je zobrazený robotický vysavač Gorenje RVC216BK), nebo laserovou, případně kameru, či kombinaci posledních dvou. Přístroje se zorientují v prostoru, rozeznají překážky a uklízí efektivně, nevrací se na místo, kde už pracovaly. Nejpokročilejší vysavače vytváří mapy prostředí a umí vnímat i svou pozici v nich. Obecně roboty s navigací uklidí podlahy víc než slušně (až 99 procent plochy). A když si vyberete šikulu, kterého můžete programovat, snadno si nastavíte, co a kdy má uklidit. Čím členitější místnost a ne jen jedna, tím spíš oceníte inteligentního robota.

Robotický vysavač Niceboy ION Charles i9 je vybavený i kartáčem Animal Brush pro odstranění zvířecích chlupů, využívá laserovou navigaci Autor: Niceboy

Na co ještě hledět

Co vše robotický vysavač dokáže (některý zvládne jen podlahy, jiný také koberce, prodávají se i vysavače, které umí umýt podlahu).

Jak je velký, vejde se nejen pod sedačku?

Kolik má kartáčů a jakých.

Jak dlouho trvá jeho nabíjení a následná práce, zda se umí sám dobít.

Co dělat s místy, kam nechcete robota pustit a tak dále.

A co vás robot na oplátku naučí? Pořádku. Když už si ho koupíte, přestanete na podlaze nechávat věci, které tam nepatří.

Více o robotických vysavačích si přečtete v časopisu Dům&Zahrada 1/2023, který je právě v prodeji.