Vajíčka mají trvanlivost až 5 týdnů, ale jen za předpokladu, že jsou čerstvá a uskladněná v lednici. Vajíčka uvařená natvrdo vydrží v lednici týden a syrová můžete dokonce zamrazit, pokud oddělíte bílky od žloutků a nenecháte je ve skořápce. Uvedené spotřební doby jsou ale pouze orientační a od reálné trvanlivosti se mohou lišit. Jak ale na správné skladování?

Vyndejte vajíčka z kartonového obalu

Koupená vajíčka do lednice ukládejte bez kartonového obalu, ve kterém jste si je z obchodu přinesli. Obal je totiž znečištěný velkým množstvím zdraví nebezpečných mikroorganismů, které mohou v lednici snadno kontaminovat další potraviny.

Vajíčka neomývejte

Vajíčka nikdy neumývejte ani neotírejte. Narušili byste tak jejich ochrannou vrstvu, a tím zvýšili jejich náchylnost vůči průniku mikroorganismů dovnitř. Snadno byste se pak doma mohli nakazit například nepříjemnou salmonelou. Vlhká skořápka je navíc ideálním prostředím pro tvorbu plísní.

Správná teplota

Teplota při skladování vajec nesmí překročit 18 °C. Doporučená teplota pro uskladnění je +5 až +8 °C. Důležité je nevystavovat vejce prudkým změnám teploty, kdy by se vejce orosila a stouplo by riziko, že začnou plesnivět.

Přestože výrobci lednic do dvířek umisťují speciální držáky na vajíčka, není tohle místo pro jejich skladování vůbec vhodné. Jde totiž o nejteplejší místo v lednici, a to kvůli častému otevírání. Vajíčka proto uložte co nejvíc dozadu, kde je nejchladněji.

Vajíčka postavte špičkou dolů

Vejce naskládejte do děrovaných plat špičkou dolů, aby kolem nich mohl proudit čerstvý vzduch. Právě na tomto konci se totiž nachází póry, kterými vejce přijímá kyslík. Pokud ale máte vajíčka v ledničce déle než 10 dní, převraťte je. Jinak by žloutky přischly ke skořápkám.

