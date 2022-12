Zdroj: Shutterstock

Potřebujete ušetřit peníze z rodinného rozpočtu? Začněte v kuchyni! Máme pro vás tipy, které vám pomohou ušetřit celkem zajímavou částku.

Jak ušetřit při nákupu

Základním pravidlem je nikdy nechodit nakupovat hladový. Nakoupíte tak potraviny, které nepotřebujete, jen na ně máte v danou chvíli chuť. Nakupujte podle seznamu a zkuste přitom využít slevové akce. Někdy také pomůže, když si připravíte jídelníček na týden dopředu a z toho pak sestavíte nákupní seznam. Potraviny kupujte nejen podle ceny balení, ale všímejte si i přepočtu na kilogram či litr. Porovnávejte cenu ovoce, zeleniny, ale i salámů a sýrů balených a z prodeje na váhu – lze ušetřit dvakrát, protože nebalené bývají levnější a lze jich koupit menší množství.

Hodně ušetříte, když nebudete nakupovat s malými dětmi, které na nás vždy vyloudí nějakou dobrotu. Naučte se psychologii obchodníků, kteří do výše očí dávají to nejdražší zboží. Vyplatí se koukat do spodních nebo horních regálů.

Zamyslete se nad tím, zda potřebujete kupovat maso porcované, nebo ho koupíte v celku, a pak si ho sami připravíte. Při nákupu celého kuřete získáte prsní řízky, stehenní řízky, ořez masa na čínu a ještě skelet na polévku. Pokud maso zamrazujete, udělejte si porce odpovídající vaší spotřebě.

Jak ušetřit při vaření

Vodu na vaření uvaříte rychleji a úsporněji v rychlovarné konvici. Rozdíl mezi vařením s dobře těsnící pokličkou a bez ní je zásadní – poklička znamená až čtyřnásobnou úsporu. Vařte jen v takovém množství, které opravdu potřebujete. Naučte se používat tlakový hrnec, obzvlášť pokud si libujete v pokrmech, které je zapotřebí vařit hodně dlouho, ušetří 80 % času a asi 60 % energie. Hodně uspoříte díky nádobí – teplo nejlépe vede měď a nerezová ocel, špatně na tom je smalt.

Pamatujte také, že mytí nádobí v myčce je úspornější než mytí pod tekoucí vodou. Samozřejmě hovoříme o nejnovějších modelech, ne o desetiletých veteránech. Energetickou spotřebu myčky zvyšuje i zanesení filtru – proto ho pravidelně čistěte, stejně jako celou myčku.

Odstraňujte pravidelně námrazu z chladničky a mrazáku – pouhé 3 milimetry zvyšují spotřebu o 75 %. Pokud se dostanete za ledničku, vysajte alespoň jednou ročně prach na zadní mřížce – snižuje její výkon.

