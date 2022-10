Zdroj: shutterstock.com

Podzim znamená sklizeň všeho, co se vám na zahradě urodilo. Pokud se chcete z chuti plodů těšit i v zimě, musíte je správně uskladnit. Dnes vám poradíme, jak na to.

Vypěstovali jste si letos bohatou úrodu, nebo jste si udělali zásoby od místních farmářů či sousedů? Pak byste měli potraviny skladovat tak, aby vám vydržely čerstvé co nejdéle – ideálně celou zimu. Ne všechna zelenina a ovoce se k dlouhodobějšímu skladování hodí. To, co je měkké a šťavnaté, je vhodnější zpracovat.

Třeba do podoby marmelád, kompotů či zavařenin. Vytvořit si můžete také různé zeleninové směsi, které zamrazíte. To, co je pevné, vám však může vydržet i ve sklepě.

Zeleninu nemyjte

Zeleninu, kterou sklidíte, byste měli očistit od zeminy – stačí, když ji otřete, nikdy ji nemyjte. Když se na plody dostane voda, bude jejich životnost o dost kratší. Dále zkontrolujte všechny kusy. A ty, které jsou napadené či jinak poškozené, bez lítosti odstraňte. Jinak se vám začnou kazit i ostatní.

Kde potraviny skladovat?

Místo, kde budete ovoce a zeleninu skladovat, by mělo být tmavé a měl by na něm dobře cirkulovat vzduch. Vhodné jsou například sklepy, kde je teplota mezi 5 až 10 °C a vlhkost kolem 80 %. Do prostoru by se neměl dostat hmyz, který by mohl úrodu napadnout a zničit. Dále by zde neměly být žádné chemikálie – i proto jsou garáž či dílna nevhodné.

Ačkoliv je nutné mít ve sklepě chládek, teplota by neměla klesnout pod 4 °C, v tuto chvíli by došlo k namrznutí plodů. Ty by pak mohly změnit chuť i konzistenci. U ovoce by došlo k rychlejšímu kažení. Stabilní by měla být také vlhkost. V příliš suchém prostoru budou plodiny vysychat a ztrácet chuť, v příliš vlhkém prostoru budou hnít.

V čem zeleninu s ovocem skladovat?

Ovoce i zeleninu skladujte v prodyšném a čistém materiálu. Vhodné jsou přepravky z dřevotřísky, ale i plast, pokud je děrovaný. Nikdy na sebe nedávejte více vrstev ovoce či zeleniny. Jednak budou mít plodiny lepší přístup ke vzduchu, jednak můžete kontrolovat, zda se něco nekazí.

Nezapomínejte na to, že...

Ovoce a zeleninu je nutné skladovat odděleně, aby od sebe nenatahovaly vůni. Z ovoce se navíc uvolňuje etylen, který způsobuje proces zrání – a to je pro zeleninu (zejména zelenou) devastující.

