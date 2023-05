Zdroj: Shutterstock

Před výběrem květináče si nejdříve rozmyslete, kde budete mít rostlinu uloženou. Květináče na rostliny určené do exteriéru jsou většinou vhodné i do interiéru. Jen dejte u některých bytelnějších kovových modelů pozor, aby vám nepoškrábaly podlahu.

Při výběru méně voděodolných květináčů (ze dřeva či proutí) také zvažte, kolik vláhy bude květina potřebovat. Je možné, že některé náročnější rostliny by mohly zapříčinit prosakování květináče. Pokud vybíráte nádoby pro pěstování rostlin na zahradě, balkoně či terase, zaměřte se na mrazuvzdornost, odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření.

Velikost květináče

Nejdůležitější kritérium pro výběr velikosti květináče je samozřejmě velikost rostliny. Obal, ve kterém je rostlina zasazena, by neměl být příliš velký, ani těsný. Rostlina by měla mít dostatek prostoru pro kořenový bal. Zároveň by ale neměla mít místa příliš mnoho, aby se bal nerozrůstal na úkor vrchní části. Než začnete květináč vybírat, zjistěte si o dané rostlině vše potřebné. Existují totiž i takové, které se rády tak trochu „mačkají“.

Materiál

Při volbě materiálu je nutné rozlišovat, zda vybíráte samotný květináč, nebo dekorativní obal na něj. V prvním případě se setkáte buď s výrobky z pálené hlíny, nebo plastu. Ty první jsou pro rostliny lepší, neboť mají dostatečně pórovité stěny, z nichž se dobře odpařuje voda, substrát tedy poměrně rychle vysychá a rostlinám nehrozí přemokření.

Pokud máte naopak vlhkomilné druhy, stačí nádobu umístit do vlhkého prostředí a ona vodu nasaje do stěn. Za jednu z nevýhod, která se však týká pouze větších květináčů, lze u pálené hlíny označit vyšší hmotnost. Když si k ní přidáte ještě váhu zeminy a obalu, s rostlinami se poté hůře manipuluje. Nevýhodou je samozřejmě i to, že se snadno rozbíjejí, a pokud je nemáte v obalu, brzy vám na jejich stěnách začnou vadit usazující se soli a vápník, které dělají nepěkné mapy.

Dekorativní obaly

Pokud jde o dekorativní obaly, nabídka materiálů je mnohem širší a záleží jen na vás a také stylu bytu, jaký si vyberete. K nejoblíbenějším patří glazovaná keramika – květináče z ní firmy nabízejí v desítkách barevných odstínů, s hladkými nebo plastickými stěnami.

Často k nerozeznání jsou od nich plastové obaly, oproti keramice bývají levnější, lehčí a nerozbitné. Ovšem na výběr máte i celou řadu přírodních materiálů – kromě dřeva to mohou být i proutěné košíky, nádoby pletené z vodního hyacintu a podobně. Do světa rostlin zasáhl módní minimalismus, a tak v obchodech najdete i nádoby z různých kovů a samozřejmě i skla.

Zdroj: heureka.cz, bydleni.cz