Zdroj: Shutterstock

Možná považujete svačinový box za zbytečnou investici a při balení svačin si vystačíte pouze s alobalem, fólií a plastovým sáčkem. Jeho pořízení má však hned několik výhod, které vám naopak mohou peníze ušetřit. V první řadě chrání jídlo před pomačkáním a znehodnocením, kvůli nimž by skončilo v koši. Navíc hrozí, že se od něj umažou a poničí školní pomůcky, učebnice nebo sešity. Dalším bonusem je opakované užívání, díky němuž ušetříte za nákup plastových sáčků – a prospějete tak i životnímu prostředí. Na co dalšího při nákupu myslet?

Potřebujete inspiraci na školní svačiny? V tomto videu najdete desítky skvělých nápadů:

Velikost a snadné otvírání

Zvažte, jak velkou svačinu váš školák dostává a kolik množství jídla by měla krabička pojmout. Mívá odpolední vyučování, chodí do družiny nebo rovnou ze školy vyráží na kroužek? Pak oceníte box větší velikosti, do nějž se vejde jídlo na celý den. Pokud mu ale stačí svačina jen na velkou přestávku, pořiďte menší variantu, která nezabere zbytečně moc místa a zároveň se do ní vejde vše potřebné. Při nákupu věnujte pozornost také snadnému otvírání – do některých modelů se těžko dobývají i dospělí, natož děti. Ideální je si vyzkoušet box osobně při nákupu, případně si pročíst recenze nebo se zeptat internetového prodejce.

Kvalitní materiál

Většina svačinových boxů je vyrobena z plastu. Ten by měl být pevný, kvalitní a především zdravotně nezávadný, tedy bez obsahu ftalátů a dalších škodlivých látek a s certifikátem, který potvrzuje, že je vhodný pro styk s potravinami. Pokud se chcete plastu vyhnout, můžete pořídit bambusový nebo nerezový, ale počítejte s jejich vyšší hmotností. Setkat se můžete také se skleněnými boxy, u nichž je ale riziko rozbití a pro děti nejsou příliš vhodné. Zkontrolujte také kvalitu víka – mělo by být nepropustné, aby se z krabičky nic nevysypalo ani nevyteklo.

S přihrádkami, nebo bez?

Svačinové boxy s přihrádkami jsou praktické, protože do nich můžete vyskládat různé druhy potravin, aniž by se navzájem promíchaly. Některé varianty ochrání i tekutější ingredience, jako je jogurt nebo dip na zeleninu. Před nákupem se zaměřte na velikost jednotlivých přihrádek – dělený prostor může být totiž i omezující a ve výsledku můžete zjistit, že se vám do jednotlivých přihrádek vejde sotva půlka jablka nebo nemáte místo na celý toast. Podívat se můžete také po boxech, které mají posuvnou přepážku, nebo obsahují menší samostatné krabičky na ovoce a zeleninu, které lze pohodlně schovat dovnitř, ale v případě větší svačiny je můžete dát do aktovky odděleně.

Pozor na myčku

Možná byste v dnešní době očekávali, že většinu kuchyňských potřeb lze bez problémů mýt v myčce, není to pravda. Překvapivě velké množství svačinových boxů má v informacích od výrobce uvedeno, že se pro tento typ údržby nehodí. Pokud je to pro vás důležité kritérium, vybírejte takové typy, které mají mytí v myčce výslovně povolené.

Teplo a chlad

Chcete udržet jídlo teplé, nebo naopak déle vychlazené? Podívejte se po svačinových termoboxech, jejichž vnitřní část je vyrobena z hliníkové fólie. Pohodlně do nich umístíte lahev s pitím, sendvič, ovoce i zeleninu, nebo krabičku s teplým jídlem – třeba lívanci. Nabízeny jsou v mnoha variantách i velikostech a užijete je nejen na svačinu, ale i na výlet či piknik.

