Při výběru tapety do vaší domácnosti berte v potaz její umístění. Nejprve tedy určete, do jakého pokoje chcete tapetu nalepit. To vám pomůže s výběrem co nejvhodnějšího materiálu. Pokud chcete tapetu do kuchyně či koupelny, jsou nejlepším řešením vinylové tapety, které jsou odolné vůči vodě, páře, oděru i teplotě a jsou omyvatelné. Do jiných místností můžete pořídit vliesové tapety. V dětském pokoji, kde hrozí, že dítě může tapetu pomalovat nebo zničit, jsou lepší omyvatelné vinylové tapety nebo levnější papírové tapety.

Dále berte v potaz také velikost pokoje. Do menších místností se hodí spíše tapety ve světlých a jasných barvách, protože dokáží prostor opticky zvětšit. Do větších pokojů můžete popustit uzdu své fantazii a zvolit tapety v tmavších odstínech. Pokud potřebujete pokoj rozšířit, vybírejte tapetu se vzory ve vodorovném směru. V případě, že chcete místnost naopak „zvýšit”, budou ideální tapety se svislým vzorem.

Co se týče vzorů, platí také, že drobné vzory ve světlé barvě prostor rozšíří a velké vzory naopak zúží. Mějte také na paměti, že tapeta vypadá jinak při denním světle a jinak při umělém osvětlení. Proto doporučujeme objednat si nejprve vzorek a vyzkoušet, jak bude tapeta na daném světle vypadat.

Důležitým faktorem při výběru tapety je také styl a barva okolního vybavení bytu, jako je nábytek, koberec a další doplňky. Pokud chcete mdlý pokoj s bílým nábytkem oživit, zvolte moderní tapetu s výraznými vzory. Při hodně dominantní tapetě pak ale dejte pozor na barvu doplňků. Ty s tapetou sladíte tak, že vyberete jednu výraznou barvu ze vzoru tapety a domov pak doplníte doplňky v této barvě. Mohou to být například dekorativní polštářky, kusový koberec nebo obrazy na stěně.

