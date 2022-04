Zdroj: Shutterstock

Čištění grilu není nejoblíbenější činnost nikoho z nás. Párkrát do roka se jí ale nevyhneme. Ideální je čistit gril po každém použití a na konci grilovací sezóny jej vydrhnout pořádně. Co k čištění grilu budete potřebovat? V první řadě čisticí kartáč na gril, který vám usnadní práci. Doporučujeme zakoupit kartáč s mosaznými štětinami a škrabku. V případě většího znečištění vám skvěle poslouží také čisticí sprej na gril. Dále si připravte kbelík s vodou, gumové rukavice a houbičku na nádobí.

Jak vyčistit plynový gril

Po každém použití plynového grilu spalte zbytky jídla i tuku tak, že gril rozpálíte na vysokou teplotu. Zbytky se zhruba po 15 minutách přemění na popel, který už odstraníte snadno. Potom se pusťte do čištění roštu. Vypněte přívod plynu a odstraňte nečistoty a mastnotu pomocí drátěného kartáče. Rošt poté dočistěte houbičkou namočenou v teplé mýdlové vodě. Nyní přichází na řadu vnější část grilu. Tu očistíte nejlépe mýdlovou vodou, nebo v případě, že máte nerezový gril, přípravkem na nerez.

Jak vyčistit elektrický gril

K čištění elektrického grilu vám poslouží nejlépe škrabka. Na škrabku ale netlačte velkou silou, abyste nepoškrábali povrch grilu. Nezapomeňte vyčistit i spodní mísu, kam odkapává tuk. Na skleněný povrch grilu nepoužívejte drsnou stranu houbičky. Ta by na něm mohla zanechat škrábance. Raději použijte navlhčené papírové kuchyňské utěrky a drobné fleky odstraňte s nimi. Abyste grilu dodali lesk, lze do vody přidat obyčejný ocet. Papírové utěrky do vody s octem namočte a přejeďte s nimi celý gril. Do čištění elektrického grilu se pusťte, dokud je stále horký. Kdybyste gril nechali příliš vychladnout, zbytky jídla na něm ztvrdnou.

Jak vyčistit gril na dřevěné uhlí a brikety

Po každém použití gril pořádně vypalte. Ještě předtím ale z roštu odstraňte veškerý popel i kusy jídla, které na něm zůstaly. Díky tomu se bude gril vypalovat kratší dobu. Důležité je pořádně vyčistit rošt na gril. Na to použijte opět speciální kartáč. Zaschlé kousky se vám podaří odstranit namočením do teplé mýdlové vody. Posledních zbytků mastnoty se zbavíte čisticím přípravkem proti mastnotě, jako je například Jar, a obyčejnou houbičkou na nádobí.

