Vodní kámen zná každý z nás. Neúprosně se usazuje, kde se dá. Co ale dělat, když ho najdete ve sprchové hlavici? Jak ji můžete vyčistit?

Sprchové hlavice jako takové jsou napadené vodním kamenem velmi často, bohužel jejich čištění je pro mnoho lidí nepředstavitelná činnost, a tak hlavici často jen vyhodí a pořídí si novou. To je zbytečné! Chápeme - vodní kámen ve sprše je velmi obtěžující, protože brání průtoku a voda pak teče nerovnoměrně. A když si chceme užít klidnou příjemnou sprchu po pracovním dni, sprchová hlavice s vodním kamenem to značně komplikuje. Máme dobrou zprávu - vyčistit se dá snadno a za pár hodin. Poradíme, jak na jeho odstranění snadno a rychle.

Odstranění zabere jen pár hodin

Můžete použít ocet nebo speciální čisticí prostředek. Postup je opravdu jednoduchý. Odmontujte sprchovou hlavici a vložte ji do kýble s bílým octem. Musí být zcela ponořená. Nechte působit několik hodin. Kámen se bude odlupovat, ale i tak je často nutné dočistit hlavici ještě houbičkou. Namontujte hlavici zpět. Pokud hlavice odmontovat nejde, dejte na ní igelitový sáček plný octa a přidělejte ho gumičkou. Případně dejte kýbl s octem přímo do sprchového koutu a hlavici vložte do něj i tak.

Jakmile máte vyčištěno, nechte chvíli puštěnou vodu, ať se hlavice pořádně propláchne. Zbavíte se tak zbytků kamene, ale i přebytečného zápachu. Před použitím sprchy důkladně opláchněte celý sprchový kout.

