Zdroj: Shutterstock

Hračky jsou velice důležité pro správný vývoj kočky, její fyzickou kondici a psychickou pohodu. A přestože jim chceme dopřát to nejlepší, kočky většinou drahé hračky neocení. Proto přinášíme 3 nápady na hračky, které si můžete snadno vyrobit doma.

Dříve, než se pustíte do výroby, je dobré vědět, co kočky láká ke hře. Obecně platí, že správné hračky pro kočky by měly být šustivé, cinkající, měkké, poddajné, bez ostrých hran a také netoxické. Ideální tak mohou být kartonové krabice, prázdné ruličky od toaletního papíru či hračka z kartonu od vajec. Níže pro vás máme návod, jak si je vyrobit doma.

1. Kartonový domek s okny

Kočky krabice jednoduše milují. Jsou totiž teplé, útulné a ideální pro schovávání se. Pomocí několika jednoduchých kroků můžete pro vaši kočku vyrobit z obyčejné kartonové krabice kartonový domeček s okny. Potřebujete jen kartonovou krabici, nůžky a udici pro kočky.

Návod:

Do krabice vystřihněte několik otvorů nůžkami. Tvar a velikost záleží pouze na vás. Otvory by však měly být alespoň tak velké, aby se do nich vešla kočičí tlapka. Takto vytvořenými „okny" může kočka pozorovat své okolí nebo lovit kořist tlapkami.

Když vaše kočka sedí v krabici, pomalu přejíždějte přes otvory zvenku udicí pro kočky. Vaše kočka si zaručeně užije spoustu legrace při chytání udice a jejím tahání do krabice.

2. Hračky z toaletní ruličky

Prázdné ruličky od toaletního papíru najdete v každé domácnosti. S takovou obyčejnou kartonovou ruličkou můžete snadno a rychle vyrobit vzrušující hračku pro kočky. Budete potřebovat kartonovou ruličku od toaletního papíru a pamlsky nebo granule pro kočky.

Návod:

Pro začátek jednoduše naplňte prázdnou ruličku několika kočičími pochoutkami. Poté položte papírovou ruličku na podlahu a nechte kočku vylovit pamlsky. Pokud vaše kočka tento cvik snadno zvládne, můžete zvýšit obtížnost a použít ruličku od kuchyňských utěrek.

Pokud se kočka začne nudit, vložte do jednoho konce ruličky zmačkaný papír. To při rozbalování vydává příjemný šustivý zvuk a dělá hračku ještě zajímavější. Později můžete papírem uzavřít oba konce ruličky.

3. Hračka z kartonu od vajec

Ani prázdné kartony od vajec nemusíte vyhazovat, protože si z nich můžete sami vyrobit skvělou hračku pro kočky. Jak na to?

Návod:

Stačí do prohlubní kartonu od vajec nasypat několik kočičích pamlsků nebo granulí a nechat kočičku, aby si je vylovila. Zejména pro kočky se silnějšími tlapkami to není tak snadné. Pro zvýšení obtížnosti můžete karton od vajec naplnit také malými papírovými kuličkami.

Zdroj: zoohit.cz, hobby.instory.cz