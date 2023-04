Zdroj: shutterstock

Ahoj, milovníci pořádku! Přišel čas na jarní úklid. Čím jiným začít než prachem na skříních? Na ty s oblibou sedá prach a to nejenom že kazí vzhled místnosti, ale zároveň to neprospívá našemu zdraví! Přinášíme ty nejlepší tipy, jak se zbavit prachu a rovnou i zbytečných věcí. Zapomeňte na neužitečné rady, dnes jsme tu my!