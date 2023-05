Zdroj: shutterstock

Představte si, že jste na jarním pikniku. Všude kolem vás je zelená tráva, květiny v plném květu a modré nebe. Ale vy jen zíváte a přemýšlíte, jestli si na dece nedáte prostě šlofíka. Ano, jarní únava klepe na dveře. Ale co je vlastně zač? A jaké vitaminy nám mohou pomoci, abychom se cítili jako noví?

Jak zatočit s chronickou i jarní únavou?

Jaké vitaminy chybí při únavě?

Klíčový je zvláště vitamin D. V zimě jsme většinou zavření doma a slunce, hlavní zdroj vitaminu D, se nám vyhýbá. Dalšími vitaminy, které by měly být na vašem radaru, jsou vitaminy B, zejména B12 a B6. Tyto vitaminy hrají klíčovou roli v produkci energie a mohou vám pomoci překonat jarní únavu.

Co způsobuje jarní únavu? Když se teploty venku začnou zvyšovat, naše těla se snaží přizpůsobit. Tento přechod může způsobit pocit únavy. Navíc během zimy naše těla často nedostávají dostatek světla, což vede k nižším hladinám vitaminu D.

Co ještě pomáhá na jarní únavu?

Kromě vitaminů existuje mnoho dalších způsobů, jak bojovat proti jarní únavě. Zkuste se více hýbat. Procházky na čerstvém vzduchu, cvičení a čas strávený venku vám mohou pomoci přizpůsobit se novému dennímu cyklu. Cvičení stimuluje produkci serotoninu (hormonu, který nás dělá šťastnými).

Nebojte se otevřít okna a větrat dům častěji. Zvláště ráno, když se probudíte. Dostanete tak do pokoje kyslík. Zkuste se také vyhnout přespání. I když to může znít neintuitivně, přespání nevede k více energii. Naopak, studie ukázaly, že spánek nad míru může zhoršovat pocity deprese. Měli byste se snažit mít dostatek kvalitního spánku, obvykle kolem 7-8 hodin každou noc.

Pokud se pokoušíte přizpůsobit se novému rytmu a cítit se zpomaleně, nesahejte po kávě. Zkuste raději šálek matcha čaje nebo osvěžujícího yerba mate čaje. Oba jsou skvělými zdroji povzbuzujících živin, které vás mohou udržet vzhůru po zbytek dne, aniž byste se cítili ospalí, jakmile jejich účinek odezní.

A nakonec, jídlo. Přidejte do svého jídelníčku více výživných potravin. Jaro je skvělý čas na to, abychom si dopřáli více čerstvé a přirozené stravy. Ovoce chutná lépe, zelenina už není tak mdlá. Saláty jsou zpět na menu! Poslouchejte své tělo a dejte mu to, co potřebuje.

