Kdo by si nepřál mít v zahradě šťavnatá, červená rajčata, která jsou tak chutná, že je chcete sníst přímo z keře? Ale představte si, že jsou vaše rajčata příliš těžká a padají na zem. To je přece smutné, že? Naštěstí je tu záchranář - vývazek. Ale kdy je ten správný čas na vyvazování rajčat?

Všichni milujeme rajčata. Od malých cherry rajčat, která jsou jako sladké bonbóny, po velké masité plody, které jsou skvělé na sendviče. Ale jak se tato rajčata dostanou z půdy až k nám na talíř? Mnoho lidí by si mohlo myslet, že to je jen otázka zasazení a čekání, ale pravda je, že rajčata potřebují trochu lásky a péče. A jednou z forem péče je vyvazování.

Nejlepší způsob, jak vyvazovat rajčata:

Proč vyvazovat rajčata?

V první řadě, vyvazování rajčat podpoří růst rostliny. Když rajčata rostou, jejich plody těžknou. Bez podpory by tyto těžké plody mohly rostlinu stáhnout k zemi, což by mohlo vést k poškození nebo dokonce ke smrti rostliny. Vyvazování také pomáhá zlepšit cirkulaci vzduchu kolem rostliny a snižuje riziko vzniku plísňových chorob. A konečně, vyvazování usnadňuje sklizeň rajčat. Kdo by si přál ohýbat se a sbírat rajčata přímo ze země?

Kdy vyvazovat rajčata?

Teď přichází na řadu klíčová otázka: kdy vyvazovat rajčata? Odpověď je trochu povšechná: Vyvazovat byste měli rajčata, když jsou dostatečně velká, že už potřebují podporu. Teď konkrétněji. To je obecně, když rostlina dosáhne výšky přibližně 30 cm. Ale každá rostlina je jedinečná a může potřebovat podporu dříve nebo později, takže je důležité sledovat vaše rostliny a vyvázat je, když to potřebují. Jakmile uvidíte, že rajčata začínají stonek mít mírně ohnutý, začněte je vyvazovat.

Jak vyvazovat rajčata?

Vyvazování rajčat je jednoduché, ale vyžaduje jemné ruce a trpělivost. Budete potřebovat nějaký druh podpory, jako je například tyč nebo kolík, a něco, čím rostlinu k podpoře připevníte. To může být provázek, špagáty, nebo speciální zahradnické pásky.

Začněte tím, že pevně zasadíte tyč do země vedle rostliny. Důležité je, aby byla podpora dostatečně vysoká. Poté jemně omotejte provázek okolo rostliny a podpory. Ale pozor, nesmíte rostlinu svázat příliš těsně! Chcete přece, aby ještě rostla.

