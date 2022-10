Zdroj: shutterstock

Jiřiny jsou prostě nádherné. Navíc toho vydrží vážně hodně – kvetou, i když je opravdu ošklivo, a zahradu zdobí až do prvních přízemních mrazíků. Pěstování je snadné a porostou vám několik let. Kdy je nejlepší čas je vysázet? Teď, nebo počkat na jaro?

Jiřiny potřebují čas a už poměrně teplo. Sázejte je tedy na konci května. Mráz nezvládají a teploty pod nulou by je zničily. Pokud je u vás více chladno, můžete jiřiny zahrnout hlínou. Nesázejte je příliš do země, lepší je jen pár čísel pod povrch.

Hlízy sázejte už narašené

Pokud má jiřina okolo šesti hlíz, množit je nemusíte. Pokud více, množení se nevyhnete. Pokud jste začátečník, dejte se do dělení hlíz až na jaře. Rašící očka budou již dobře viditelná, pak pouze uděláte střih a hlízu oddělíte od zbytku.

Jiřiny vám na záhoně vydrží roky. Zimu ale nezvládnou

Proto je nutné je zazimovat. Koncem října se tedy připravte a pusťte se do zazimování. Jak na to? Hlízy vyndejte rýčem nebo vidlemi ze země. Vyndejte raději větší části než menší, ať je neponičíte. Stonky odstřihněte 8 cm nad hlízami a nechte z nich vytéct zbytečnou vodu. Hlínu sklepejte dolů. Dejte je do chladnější místnosti a nechte je týden uschnout.

Zdroj: ireceptar.cz