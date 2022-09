Zdroj: Shutterstock

Podzim kaštanům přeje. Až si je přinesete domů, nechte děti a vnoučata, ať se zabaví výrobou zvířátek, a vy je využijte v rámci přírodní medicíny.

Kaštan není jeden

Stromů zvaných kaštan koňský (jírovec maďal) je všude plno. Z nich lze léčebně využít hlavně kaštany, přesněji jejich jádra. Kaštany z jírovce maďalu slibují zejména protizánětlivé účinky, dobře působí na cévní a žilní systém, fungují jako antisklerotikum, hodí se při hemeroidech a podobně. V podobě mazání uleví také bolavým zádům, kloubům, namoženým svalům i šlachám.

Kdežto kaštanovník jedlý není u nás tak obvyklý, z něj se pro zdraví zužitkují hlavně kůra a listy, které se přidávají do čajových směsí. Samozřejmě ještě můžete jíst opečená jádra. Kůru a listy bylinkáři doporučují například na průjmy a dýchací potíže a jádra svědčí játrům.

Prospěšné tinktury

Můžete si je sami vyrobit. Jádra asi z 10 kaštanů jírovce maďalu dobře rozmělněte (nasekejte), nasypte do lahve a zalijte 250 ml čistého alkoholu nebo lihu. Nechte odpočívat asi tři týdny, každý den sklenici protřepejte. Potom sceďte a to, co zůstane, přelijte do lahvičky z tmavého skla.

Tinktura poslouží jako mazání na žíly. Přírodní medicína doporučuje tinkturu i vnitřně, v tomto případě se však poraďte předem se zkušeným bylinkářem, jak dlouho ji lze používat. Podporuje pružnost cév, zlepšuje záněty žil, eliminuje tvorbu „křečáků“ a vznik hemeroidů.

Relaxační koupele

Nastrouhaná jádra kaštanů se přisypávají také do koupelí. Zmenšují otoky, působí hojivě na pohmožděniny, podpoří vstřebávání podlitin. Dále se z kaštanu koňského využívají květy.

Vyrobte si mazání

Pro něj potřebujete hotovou tinkturu. K ní se přidává potravinářská želatina, vše několik minut vařte. Ještě lze využít další léčivky, v malém množství. Může jít o esenciální olej z levandule stejně jako o nastrouhaný kořen kostivalu, výběr je na vás. Důkladně vše rozmíchejte a mast uchovávejte v chladničce. Používejte ji k úlevě při bolestech hlavně zad, kloubů, svalů a šlach (mast dobře prokrvuje).

Když se vám do výroby nechce, mazání si stejně jako tinkturu či čajové směsi můžete koupit.



Kaštan do kapsy nebo pod polštář

Mezi lidmi se už dlouho traduje, že kaštany v kapse nebo položené pod polštářem dodávají energii. Údajně jich ale musíte mít tolik, kolik je vám let plus jeden navíc. Když k tomu přidáme informaci, že toto prý působí jen na ženy, možná se už jen pousmějete.

Nicméně platí, že hlazení kaštanů v kapse uklidňuje. Zkuste to, až se dostanete do stresového situace.

